Slepě zamilovaný Napoleon: Josefina měla fyzickou vadu, která ji výrazně hyzdila

Žili Napoleon a Josefina opravdu milostný příběh? Ač se zdá, že mohli být jako Romeo a Julie, opak je pravdou. Jak to bylo ve skutečnosti? Velká láska, o níž se vždy mluví ve spojení těchto dvou jmen, je ve skutečnosti součástí vymyšlené legendy. Mezi nimi žádný skutečný milostný příběh nebyl. Mohla za to Josefinina nehezká čelist?

Napoleon a Josefina nežili milostný příběh. Psali si sice ohnivé dopisy, které hraničí téměř s erotikou… Napoleon psal Josefíně skutečně přenádherná psaní, která by si přála každá žena. Ale jak už to tak bývá, i když on sám byl do této nepříliš krásné ženy zamilovaný až po uši, Josefíně se to samé nikdy nestalo. Naopak údajně doufala, že jeho dlouhé zahraniční výpravy budou co nejčastější, aby mohla střídat milence a v jejich náruči našla to, co hledala.

Byla krásná. Štíhlá hnědovláska s krásnýma modrýma očima neměla o muže nouzi. Jediou vadou na její kráse byly její příšerné zuby a ošlivá čelist.

Josefína, první Napoleonova manželkaZdroj: Profimedia

Láska na první pohled

Napoleon se se svou životní láskou setkal na večírku mocného magnáta, který měl velmi silný vliv na tehdejší francouzskou vládnoucí elitu. Byl to Paul Barras, který – stejně jako bohatý a vlivný – byli zkorumpovaný… a v neposlední řadě i on, ač bisexuál, byl Josefíniným milencem.

Napoleon byl tehdy mladý brigádní generál a v té době neměl ani peníze, ani zajištěnou budoucnost. Rosa Josefina Tascher de la Pagerie měla naopak titul Viscountess de Beauharnais a byla o pět let starší než on. A co navíc: Měla dvě děti z předchozího manželství - Evžena a Hortenzii s Alexandrem de Beauharnais.

Její první manžel zemřel pod gilotinou a ona sama byla uvězněna. Oplývala vynikajícím vkusem a měla ráda luxus a bohatství. Měla rovněž mnoho milenců, včetně Barrase a známého generála Hocheho. Napoleon se do ní šíleně zamiloval a za pouhých šest měsíců od seznámení se vzali. Psal se 9. březen 1796.

Z náruče do náruče

Stačilo, aby Napoleon odjel šest měsíců po svatbě do Itálie… a Josefína se už tehdy stihla vrátit k jednomu ze svých bývalých milenců. I když ji Napoleon požádal, aby s ním odjela do Itálie, ona si raději vymyslela těhotenství a následný potrat, než aby s ním odjela. Později však souhlasila, že za ním do Itálie odjede… Vzala si s sebou ale jednoho ze svých milenců - doprovázel ji její tehdejší milenec oblíbenec Hippolyte Charles, mladý důstojník francouzské armády.

Když se vrátili zpět do Paříže, předstírala Josefína, že je vášnivou manželkou. Přetvářka ji nebyla cizí. Ale jen do doby, než Napoleon zase odjel, tentokrát do Egypta. Okamžitě se zase vrátila ke svému Charlesovi.

Napoleon v bojiZdroj: Profimedia

Oboustranná nevěra

Až v roce 1798, a právě během tažení do Egypta, se rozhodl Napoleonův přítel a brigádní generál Junot říci Napoleonovi o Josefínině nevěře. Bonaparte byl velice zraněný, ale jeho vášeň pro Josefinu zmizela jako mávnutím kouzelného proutku. Zjistil si o jejím životě a nevěrách do puntíku vše. Ani jí nedal vědět, že se vrátil zpět do Francie, což Josefínu velmi šokovalo.

Z rozvodu měla obrovský strach. I proto odcestovala do lázní Aix-la-Chapelle, aby se pokoušela léčit svou neplodnost. Byla mrzutá a roztřesená. A měla k tomu své důvody. Napoleon sám procházel obdobím nevěr. V celé své výšce necelých sto šedesáti centimetrů se vypínal jako holub a prohlašoval: „Nejsem muž jako každý jiný. A mravní zásady, kterými se řídí běžné chování jiných, se na mne nevztahují.“

Korunovace královny Josefíny Napoleonem, papež požehnal císařovně.Zdroj: Profimedia

Manželský teror

Josefína se nechtěla vzdát a začal teror. Ona nadávala a plakala až do umdlení, rozčilený Napoleon zase třískal do nábytku a napadal Josefínu fyzicky. Služebnictvo se bálo.

Josefína psala dopisy na všechny strany – psala anonymy všem jeho nenáviděným milenkám a všem na potkání vypravovala o Napoleonových eskapádách. K tomu sama neustále slídila po důkazech nevěr, což nebylo těžké, protože Bonaparte se jimi vychloubal.

A i když se ještě jednou pokusili zůstat spolu, nakonec se rozvedli. Jejich manželství již nikdy nebylo stejně jako předtím, dokonce spali v různých místnostech. A zůstali i bezdětní.

Léto roku 1804 bylo pro francouzskou císařovnu Josefínu krušné. Bylo jí už jednačtyřicet a nebyla schopna povít císaři potomka.

V roce 1805 byl Napoleon korunován na císaře.

Napoleon čte svému synovi z druhého manželstvíZdroj: Profimedia

O rok později se Napoleon oženil s Marií Luisou z Rakouska. I když zde byla jistá vášeň, jeho srdce již navždy zůstalo s Josefínou. Po rozvodu začal slavný válečník dokonce i prohrávat bitvy.

