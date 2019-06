Jak dožil Napoleon na Svaté Heleně? Mezi plísněmi, krysami a lehkými ženami

Vila Longwood na ostrově Svatá Helena rozhodně nepřipomíná žalář. Na první pohled jde o příjemný venkovský dům, kam byste se rádi odstěhovali na důchod. Napoleon Bonaparte tu přesto šťastný nebyl. A nejen kvůli odloučení od vlasti.

Když se po prohrané bitvě u Waterloo Napoleon vydal do rukou Velké Británie, předpokládal, že ho Britové odklidí do Ameriky. K jeho zklamání byl však internován na malém ostrově v Jižním Atlantiku, kde lidově řečeno neštěkl ani pes.

Britský protokol nařizoval, aby bylo s bývalým císařem zacházeno důstojně, jak se patřilo k jeho stavu. Na Svaté Heleně se však pro Napoleona nepodařilo najít ani důstojný dům. Po krátkém ubytování v zahradním domku The Briars byl slavný válečník přesunut do vily Longwood, kde za šest let i zemřel. Spisovatel A. A. Balmain popsal místo jako značně nehostinné: "Vystaven všem větrům, Longwood je neplodným, neobydleným místem bez vody a zeleně. Angličané obecně zacházejí s Bonapartem nepěkně. Jeho dům, jeho lidé, jeho šaty, to vše je příšerné. Bylo mu ponecháno jen několik nezbytností."

Ve vile Longwood se navíc množily krysy. Sluhové se je snažili vymýtit arzenem, což mělo za následek zápach rozkládajících se mrtvých těl zvířat po celém domě. Zdi byly vlhké a tvořila se na nich plíseň. V zimě nebylo čím topit. Bývalý císař a generál začal záhy trpět zdravotními problémy. Britové později rozhodli o stavbě nové budovy, kde by měl vzácný vězeň lepší životní podmínky, jejího dokončení se už ale Napoleon nedožil.

Pokoje ve vile Longwood jsou tmavé a stísněné. Dodnes je tu k vidění postel, ve které císař umíral, a vana, v níž údajně rád četl i večeřel. Kulečníkový stůl ve společenské místnosti prý Napoleon osobně využíval jen k odkládání písemností, osobně kulečník nikdy nehrál.

Po nocích si podle historiků Napoleon klidu příliš neužil, protože v domě bylo zaměstnáno až příliš mnoho personálu, který uplácel stráže, aby sem měly povolený vstup lehké ženy. Alkoholové dýchánky na dvoře nebraly konce a na úklid či hygienu se také nebral velký zřetel. Jako místo odpočinku pro poraženého generála byl Longwood vybrán opravdu nešťastně.

27. dubna 1821 nechal Napoleon přenést svou postel z ložnice do prostornější místnosti, aby se po jeho smrti mohlo okolo jeho těla shromáždit více lidí. Sluhové ho chtěli zvednout a nést, on to ale odmítl se slovy: "Ne. Dokud neumřu, nikdo mě nebude nosit." Ö týden později bývalý císař vydechl naposledy.