Byl Napoleon skutečně malý? Nebyl, jeho problémy pocházely odjinud

Napoleon Bonaparte budil zájem i po smrti

Foto: Profimedia

Napoleonova výška byla už od dob jeho života terčem mnoha nemístných vtípků. Už proto, že to nebyla pravda. Výraz napoleonský komplex by si tedy zasloužil nový význam, protože tento skvělý válečník a legendární stratég nebyl žádný trpaslík. Je však možné, že to, že jej většina světa považovala za malého, bylo způsobeno anglickou satirou.