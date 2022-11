Šperk starý 70 tisíc let šokoval vědce. Lidé neměli supervyspělou technologii

Natálie Borůvková

Stojí za vznikem náramku denisované?

Foto: Nicolas Primola / Shutterstock.com

Vzácný kamenný náramek možná přepíše historii dějin. Starý je 70 tisíc let a jeho objev šokoval vědce. Je totiž důkazem, že dávná civilizace měla supervyspělou technologii. Určitě vyspělejší, než jsme mysleli.

Nalezený náramek je zřejmě o nejstarším dochovaným šperkem na světě.

Náramek starý 70 tisíc let šokoval vědce

A právě on by mohl kompletně přepsat dějiny raného člověka. Jeho objevení totiž naznačuje, že naši předkové byli mnohem sofistikovanější, než jsme mysleli.

Vědci předpokládají, že za jeho vznikem a tudíž i výrobou stojí paleolitický člověk. Pokud se tato teorie potvrdí, změní do chápání lidské evoluce od počátku věků.

Vědecká analýza, jíž byl náramek podroben, jasně ukzala, že náramek vznikl před 65 000 až 70 000 let. Jde o nejstarší formu šperku na světě, za kterým nestojí nikdo jiný než samotní Denisované. Dnes již vymřelá forma nejstaršího druhu člověka.

Denisované byli příbuzní hominidů, ale byli samostatní. Hominidé se řadí mezi Homo sapiens a neandrtálce. Někde na pomezí se pak nacházeli právě Denisované a jejich sofistikovaná výroba.

Dávná civilizace měla supervyspělou technologii

Pokud analýzy nakonec potvrdí, že je tato hypotéza správná, samotný vznik šperku by to posunulo asi o 30 000 let zpátky. To by pak bylo důkazem, že tato dávná civilizace měla k dispozici vyspělejší technologie, než je považováno za historicky platné. Původně uváděné stáří bylo 40 000 let, což se však nyní ukazuje jako nesprávné.

Vědce tak čeká spousta práce, aby se této záhadě přišlo na kloub. Nalezený šperk bude ve zkoumání vědců Oxfordské a Wollongongské univerzity, k nimž se přidají i vědci z Ruska. K přesnému určení stáří šperku je nutné analyzovat stáří půdy, v níž byl nalezen a další artefakty, které se našly spolu s ním.

Maksim Kozlikin, vědecký pracovník z Institutu archeologie a etnografie v Novosibirsku, řekl: "Předběžné výsledky datují vrstvu 11, kde byl náramek nalezen, na 65 000 až 70 000 let. Vše tedy směřuje ke změně datování nálezu na dobu, kterou nikdo předtím nepředpokládal."

Ředitel věděckého ústavu a profesor Michail Šunkov pak připustil, že i při stáří 50 000 let by byl náramek skutečným "fenoménem světové úrovně". Jeho objev by totiž zpochybnil obecně platnou úroveň technologií.

Nalezený náramek zatím stále zůstává záhadou. Pozoruhodný je na něm především otvor uprostřed, který byl vytvořen vrtákem či jiným nástrojem schopným ho provrtat. Nástrojem, který v tak dávné době nikdo nevlastnil. Nebo jsme tomu alespoň věřili.

