Vyžadují pozornost, jsou přesvědčeni o své výjimečnosti a empatie jim nic neříká. To jsou některé rysy, kterými se narcisti vyznačují. I když na první pohled vypadají jako skvělí společníci, své partnery dokáží psychicky deptat. Jak se těmto lidem vyhnout? Zkuste se zaměřit na jejich obočí.

Vědci Miranda Giacomin a Nicholas O. Rule z University of Toronto odhalili, že každý z nás se pyšní tajemnou kontrolkou, která se „rozsvítí” ve chvíli, kdy spatříme tvář sebestředného jedince. Umí totiž rozpoznat jeho typický znak. Výrazné obočí.

Zjistili to díky svému výzkumu, jenž zahrnoval 39 studentů, z toho 29 žen a 13 mužů. Jejich průměrný věk byl 21 let.

Dobrovolníky nejdřív vyfotografovali s neutrálním výrazem tváře. Následně provedli standardizovaný test narcistické osobnosti. Byli například dotázáni, do jaké míry souhlasí s výroky „Kdybych vládl světu, bylo by to lepší místo“ a „Zjistil jsem, že je snadné manipulovat lidmi,“ což jsou pocity, kterým by klasický grandiózní narcista věřil.

Narcismus

Autoři studie grandiózní narcismus popisují jako „sklon k egoismu, sebestřednosti a ješitnosti.“ Označují ho za běžný „temný" rys osobnosti, kdy jedinec vykazuje pozitivní vlastnosti, jako je extraverze a sebedůvěra, ale také negativní rysy, jako je sobectví a domýšlivost.

„Narcisté jsou zpočátku velmi oblíbení. Jejich popularita však klesá s tím, jak odhalují svou pravou tvář, jež vyžaduje pozornost a odmítá se přizpůsobit druhým,” říká Miranda Giacomin. „Jejich identifikace na počátku vztahu tak může předejít nepříjemnému překvapení.”

close info Profimedia.cz zoom_in Narcisté mají výrazné obočí

Odborníci se proto zaměřili na tzv. spolehlivost prvního dojmu. Již jiné výzkumy dokázaly, že při prvním setkání s cizí osobou si nejprve všimneme obličeje. Až po značné chvíli se zaměříme na gesta nebo oblečení.

„Portréty dobrovolníků jsme proto ukázali druhé skupině studentů a požádali je, aby je ohodnotili na stupnici od 1 (vůbec ne narcistický) do 8 (extrémně narcistický),” vysvětluje Nicholas O. Rule.

Ve třetí části experimentu vědci umístili neprůhledné černé rámečky na oči nebo obočí fotografovaných. Úkolem bylo ohodnotit jejich úroveň sebestřednosti.

Ukaž obočí

Tým odhalil, že v případě, kdy bylo na obrázcích ukázáno obočí, dobrovolníci dokázali otestované narcisty bezpečně odhalit. Když bylo vyretušované, jejich závěry byly nepřesné.

„Předpokládáme, že se pyšníme kontrolkou, díky níž obočí intuitivně hodnotíme. Dokáže totiž vyjádřit široké spektrum emocí od štěstí, překvapení, hněvu až po strach. Zvednuté například signalizuje otázku, pokrčené zlobu. Navíc ho vidíme z dálky,” říká Miranda Giacomin.

Zároveň se zaměřujeme i na to, jak je výrazné, a na základě toho identifikujeme jedince, kterým je dobré se vyhýbat. Jak ukázaly experimenty, hodnotitelé narcisy odhalili s velkou mírou přesnosti. Jak je to možné?

Vědci mají jasno. Sebestřední jedinci se jeho prostřednictvím snaží přitáhnout pozornost. „Pravděpodobně si ho sami záměrně upravují tak, aby zaujalo a lidé si jich všimli a zapamatovali. Nápadné obočí je totiž u obou pohlaví spojováno se sexuální atraktivitou.”

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.psychologytoday.com, www.businessinsider.com