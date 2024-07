Externí autor 31. 7. 2024 clock 3 minuty

Léto přináší nejen sluníčko a dlouhé dny, ale někomu i pořádné změny. Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení, zbystřete. Srpen totiž pro vás bude znamenat zásadní životní zvrat.

Jak hvězdy naznačují, srpen bude pro některá znamení časem velkých životních změn. Týkat se mohou čehokoli, nové lásky, změny kariéry, ale také třeba osobní proměny. Ať už půjde o to, či ono, tenhle skok s sebou nese pro příštích pár měsíců pořádné vzrušení.

A kdo bude tím vyvoleným? Podívejte se na tři následující znamení:

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnářům se v srpnu bude dařit. Jako kreativní znamení neustále něco vymýšlejí a zdá se, že jim srpnový čas přináší spoustu inspirace. Není vhodné příliš tlačit na pilu, ale pečlivě sledovat hvězdná vodítka, která naznačují, že velká změna se blíží.

Tomuto vzdušnému znamení hrají karty do ruky. Jeho partner konečně pochopil, že s jeho rozlítanou myslí toho zas tak moc nesvede, a tak mu jde z cesty. Otázkou je, jestli napořád, nebo si konečně uvědomí, že čím méně se bude snažit Vodnáře spoutat, tím víc se bude chtít on vracet.

Po období tápání a hledání sebe sama Vodnáři konečně dochází, že jistoty někdy nemusí být pro jeho bloudivou duši tím správným řešením. A tenhle fakt se velmi překvapivě odrazí i na jeho zaměstnání. Milí Vodnáři, jelikož se vám konečně podařilo zahodit stará přesvědčení, můžete se těšit na nové a velmi pozitivní změny.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blížencům nabízí šanci na nový začátek souhvězdí Jupitera a Marsu. Tomuto znamení zvěrokruhu je v srpnu otevřeno mnoho dveří. Jde jenom o to, jestli to, co jim nabízí hvězdy, využijí beze zbytků, nebo si ledacos nechají proklouznout mezi prsty. V každém případě je pravděpodobně čeká nový vztah. A je dost dobře možné, že se z dotyčného nebo dotyčné vyklube druhá půlka jejich srdce, která Blížencům převrátí milostný život doslova naruby.

Užijte si poslední letní měsíc s láskou pod prosluněnou oblohou. Jenom se snažte zůstat ve spojení s rozumem, aby se tahle srpnová láska neproměnila spíš v pořádné poblouznění. Zůstat nohama na zemi byste měli ještě i díky zásadnímu životnímu zvratu.

Jak se zdá, budete se stěhovat do nového bytu nebo dokonce domu. Nečekaný krok odstartují změny v rodině, díky kterým dostanete šanci na nové bydlení. A to je v současně době opravdu významný životní předěl.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

I když jsou Panny analytické a plánování milující osoby, které by pro své partnery či partnerky udělaly první poslední, ani jim se nevyhýbají životní rozchody i rozvody. A ten poslední byl pro ně hodně překvapivý. Už proto, že si ho tedy rozhodně nenaplánovaly.

Jak se ale zdá, čas zhojí všechny rány. Emocionální odstup pro Panny znamená důležitý krok, v němž si konečně přiznají, že na celé situaci mají i ony samy pořádný díl viny. Srpen jim, zdá se, pomohl zbavit se pocitů křivdy, takže jsou konečně připravené na nový vztah.

Vypadá to však, že hvězdy jim plánují pořádné opáčko. Jak to vypadá, i druhá strana si nasypala popel na hlavu a uznala, že rozchod byl možná až moc uspěchaný. Dlouhá debata pod srpnovými hvězdami naznačuje, že druhé šance pro starou lásku nejsou výmysl, ale občas i fajn pravda, i když ji už ani jeden ze zúčastněných aktérů nečeká.

