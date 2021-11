Největší tragédie českého hokeje: Dodnes se nepodařilo najít šest těl členů týmu

Československý hokejový útočník Ladislav Troják

Foto: Of / Creative Commons, volné dílo https://creativecommons.org/publicdomain/

V listopadu 1948 zasáhla národní tým krutá zpráva o leteckém neštěstí nad kanálem La Manche, v němž zahynulo šest československých reprezentantů. Začátkem listopadu 1948 se československý tým chystal do Londýna na několik exhibičních utkání. Do Londýna ale neodletěl celý tým společně. A to se ukázalo jako osudová chyba.