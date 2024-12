Externí autor 12. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Je úplně jedno, jestli vaše dítě slaví páté nebo dvanácté narozeniny. Vždy by tento den měl pro něj být něčím výjimečný a speciální. Maminka Charlene z Miami se rozhodla, že udělá nezapomenutelnou oslavu své tříleté dceři a objednala dort. Po otevření krabice s dortem byla ale v naprostém šoku.

Nezapomenutelný den pro každé dítě

Každé dítě si přeje mít nezapomenutelnou oslavu narozenin, na kterou dorazí spousta jeho kamarádů a užijí si krásný den plný výjimečných situací. Obzvlášť pro děti jsou oslavy velmi důležité, neboť na ně často vzpomínají i v dospělosti. Proto si na sebe rodiče každý rok uplete bič v podobě uspořádání té nejkrásnější dětské party.

Spousta rodičů si myslí, že čím dražší oslavu připraví, tím bude lepší. Vykouzlit nádherné a zábavné prostředí pro vaše děti nemusí být nutně nákladné. Najdou se ale rodiče, kteří chtějí mít vše doslova na jedničku, a proto jsou tady různé firmy, které vám pomůžou den vašich ratolestí dovézt k naprosté dokonalosti.

„Všem rodičům vždy zdůrazňuji, že v případě dětské party nejde o množství vynaložených peněz, ale hlavně o správně zvolené místo konání oslavy, program pro děti, případně i dospělé a v neposlední řadě i o načasování. To je důležité především u malých dětí, pro které bude zbytečně dlouhá oslava spíše utrpením," říká organizátorka dětských oslav Milena Vopálková.

Pravdou je, že do tří let si možná děti své narozeniny nebudou úplně tak pamatovat, ale jistý pocit něčeho zvláštního v nich jistě zůstane. Na to ostatně upozorňují i odborníci. „První, druhé, třetí narozeniny jsou jistě velkým důvodem k dětské oslavě," říká v rozhovoru pro Marianne Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.

Maminka se nemůže vyrovnat s tím, co přišlo

Pro spoustu rodičů je příprava dětský oslav velký stres. „Děti to ohromně baví. Nás rodiče možná už méně. Ale zkusme se zamyslet a udělat oslavu takovou, aby vyhovovala všem stranám. Aby maminky nebyly týden před akcí nervózní a po ní nemusely týden odpočívat," dodává Štěpánka Štrougalová.

Jistá maminka – Charlene Zatroch – z Miami se rozhodla, že chce udělat nezapomenutelnou narozeninovou oslavu své rozkošné tříleté dceři. Aby nebyla ve stresu a přípravy stejně jako oslavu si užila, napadlo ji, že si nechá pomoct od odborníků. V Americe se ceny samozřejmě pohybují trochu jinde než u nás v Česku.

Nedávno udělala webová stránka What To Expect průzkum a zjistila, že v Americe rodiče za dětskou oslavu utratí v průměru 7 tisíc korun. Charlene se rozhodla investovat do narozeninového dortu. Nejenom, že její výtvor by nemusel zaručeně dopadnout podle jejich představ, ale také by zabral spoustu času.

Charlene si najala cukrářskou firmu, kterou požádala o upečení dortu a sdělila jim všechny nutné podrobnosti. Když si projížděla recenze dané firmy, tak si všimla, že někteří zákazníci a ostatní rodiče upozorňují na to, že občas udělali ve svém výtvoru nějakou chybu nebo malý překlep. Přesto jejich dorty vypadaly skvěle, a proto maminka neváhala a objednala.

Cukrářskou firmu důrazně upozornila na to, že dcera Odett slaví třetí narozeniny. Jakmile byl dort hotový, Charlene poprosila svého manžela, aby pro něj dojel a vyzvedl ho. I přesto, že přípravy na oslavu narozenin měla pod kontrolou a vše zvládala, tak využila pomoc manžela a sama dodělávala poslední detaily před příchodem hostů.

„Vzhledem k tomu, že jsem máma, byla jsem tak zaneprázdněná plánováním a přípravou, že manžel nezkontroloval dort, když ho přebíral," prozradila maminka pro Newsweek. A tato nepatrná chyba se ukázala jako velký problém. Když manžel dorazil domů s dortem, společně s manželkou ho otevřeli a zůstali v naprostém šoku.

„Jsem tak šťastná, že jsem si objednala tento dort a ujistila se, že jsem řekla všechno nejlepší k 'třetím' narozeninám, Odette,“ řekla maminka sarkasticky na TikToku pootevření krabice. Cukrárna totiž udělala chybu, na kterou maminka upozorňovala dopředu. Správně mělo být na polevě 3rd a stálo tam 3th (což v překladu znamená třetí, ovšem přípona TH není gramaticky správná a jedná se o pravopisnou chybu). „Nebyla jsem naštvaná, ve skutečnosti mi to přišlo zábavné a příběh, který jí budeme vyprávět, až bude starší," dodala maminka.

