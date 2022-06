Svět oblétl snímek z Marsu s havarovaným létajícím talířem. NASA dala vysvětlení

Rover Curiosity na Marsu.

Domnělé obyvatele Marsu označujeme jako Marťany, přičemž se tento termín vžil i pro další mimozemské civilizace. Na Marsu se ale objevila před pár týdny záhada – byl zde odhalen podivný vrak, který vypadá jako pozůstatky létajícího talíře. Není divu, že objev vzbudil velkou senzaci, k níž se vyjádřila i NASA.

Podivný vrak na Marsu vypadá sice jako létající talíř vyrobený mimozemšťany a jako havarované UFO, ale to by byla až příliš fantastická skutečnost. Místo létajícího talíře se jedná o nepořádek, za který na rudé planetě odpovídá právě samotná NASA: Jedná se o rozbitý zadní kryt, který byl vloni použit k bezpečnému přistání sondy na rudé planetě. Jak ukazuje fotografie, přistání nedopadlo podle představ.

Přistání na Marsu není jako ve sci-fi filmu

Ač by se mohlo zdát, že díky zkušenostem se podobné nehody nedějí, není to pravda. Sestup na Rudou planetu je velmi složitý, a je dokonce nazýván jako "sedm minut hrůzy". To proto, že v závěru manévru prolétá sonda atmosférou Marsu rychlostí neuvěřitelných 12 000 km/h při spalujících teplotách a má jen asi 400 sekund na to, aby snížila rychlost přímo na méně než 1 m/s.

Meziplanetární přistání není jednoduchý manévr a můžeme být rádi, že podobný osud nepotkal i další zařízení, která nám pomáhají Mars zmapovat, jako jsou rover Perseverance Mars nebo vrtulník Ingenuity. Právě tento vrtulník v dubnu pořídil a poslal na Zemi senzační snímek „ztroskotaného“ UFO.

Jak k nehodě došlo?

O tom, jak k nehodě došlo, zatím moc nevíme, ale v tuto chvíli se chtějí odborníci z vlastní chyby poučit a celý přistávají manévr zjednodušit, jak to jde. Na fotografii z Ingenuity je jasně vidět i padák, který byl pro přistání použit, a nyní se rozprostírá v pozadí.

Aby se přistání ulehčilo, pokusí se nyní vědci studovat horninu z Marsu i zbytek padáku, o němž se domnívají, že i přes neúspěšné přistání zůstal naprosto nepoškozen.

Ač snímky pořízené Ingenuity vypadají dost hrozivě, podle NASA měla Perseverance nejlépe zdokumentované přistání na Marsu v historii. Na kamery bylo zachyceno vše, od nafouknutí padáku až po přistání.

"Pokud se potvrdí, že naše systémy fungovaly tak, jak si myslíme, nebo získáme byť jen jeden soubor technických informací, které budeme moci využít při plánování návratu vzorků z Marsu, bude to úžasné. A pokud ne, snímky jsou i tak fenomenální a inspirativní," řekl Ian Clark z Laboratoře proudového pohonu (JPL) společnosti Nasa.

I tak ale fotografie vyvolaly na adresu NASA vlnu kritiky za to, že nechává ve vesmíru nežádoucí odpad.

Přejme tedy NASA, aby se další mise obešly bez ztroskotaných létajících talířů.

