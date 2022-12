Spekulace a hádanky lidé milují. A tak si také NASA pro své fanoušky připravila vesmírnou hádanku. Poznáte, jaké šifry se skrývají v kapsli Orionu?

Vesmírné mise, jak se zdá, jsou stále plné tajemství. To nyní odhalila i mise Artemis, která je konečně u svého cíle.

NASA připravila milovníkům vesmíru hádanku

NASA slaví poměrně velký úspěch. Její vesmírná mise Artemis totiž doputovala ke svému vytouženému cíli. Tím bylo jediné: Aby kosmická loď Orion zvládla dvakrát bezproblémově proletět kolem Měsíce.

To se povedlo a Orion se tak vrací zpátky na Zem. NASA má další vesmírnou misi úspěšně za sebou. To by však nebyl svět mimo náš dosah, aby nám na závěr nepřipravil nějaké překvapení. Během každé probíhající mise se vždy vytváří videozáznam z vnitřku modulu, aby se přesně vědělo, co se ve vesmíru odehrávalo. Stejné to bylo v podání mise Artemis.

A tak se NASA rozhodla připravit všem milovníkům vesmíru malé překvapení. Rozhodla se rozmístit po celém prostoru jakási "velikonoční vajíčka". Úkolem všech nadšenců vesmíru je pak jejich odhalení. Přesněji řečeno odtajnit veškeré šifry, které se v nich nacházejí.

NASA neuvedla, jaký je jejich přesný počet a co všechno lze v Orionu najít. To už je na každém, kdo se rozhodne být součástí této vesmírné hádanky. K dispozici není ani přesné řešení. Může jít pouze o domněky, které každému mohou dávat poněkud jiný smysl.

Jaké šifry se skrývají v kapsli Orionu?

Je tedy na každém, jaké zvláštnosti v Orionu odhalí a čeho si sám svou pozorností všimne. To, co by ale nikomu nemělo uniknout, jsou tečky a pomlčky, které mohou být umístěny kamsi do obrázku. Tedy Morseova abeceda.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Součástí hádanky bude odtajnit maskota Orionu nebo určit indikátor mikronavigace.

Noty s pomlčkami a písmeny, které však nebudou stát samostatně. Budou promíchány. Každý účastník tak bude muset rozluštit jakýsi notový zápis, který vyjadřuje motto této vesmírné mise. Jako malou nápovědu NASA uvedla například prvních pět not k písni Fly Me To The Moon. Tu napsal sám Bart Howard.

Důmyslných šifer bude ale mnohem více. Jak uvedla sama NASA, další z nich je nálepka s vyobrazením červeného ptáka, což může představovat lunární modul. Ten, který kdysi dopravil Neila Armstronga a Buzze Aldrina přímo na Měsíc. "Orel přistál," řekl Armstrong 20. července 1969 NASA.

Pokusíte se dohledat všechny ostatní šifry?

