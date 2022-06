NASA odhalila ohromující snímky kráteru na Marsu. Vypadá jako obří krvavé oko

Natálie Borůvková

Mars

Foto: Jurik Peter / Shutterstock

NASA odhalila snímek kráteru, který má možná tajný význam. Ohromující snímek pořídil přístroj HiRISE, jehož úkolem je bližší poznání Rudé planety. Nově nalezený útvar je pro vědce záhadou, svým vzhledem totiž připomíná obří krvavé oko.

Sonda na Marsu pořídila úchvatný objev, když vyfotila na povrchu Rudé planety kráter, který vypadá jako obří krvavé oko. NASA označila tajemné místo jako "marťanský" kráter, který má údajně 0° zeměpisné délky na Marsu. To byl měl být přesný ekvivalent Greenwichské observatoře na Rudé planetě. Tajný význam kráteru se stále snaží rozluštit.

Pinterest

Na Zemi se Greenwichská observatoř nachází na strmém kopci v Londýně. Označuje tak místo, kterým prochází základní poledník naší planety.Tedy místo, kde se východ protíná se západem.

Ohromující snímky kráteru

Nulová referenční linie pro astronomická pozorování, kterou NASA využívá ke svému zkoumání, tak na Marsu, na druhé straně jeho skalnaté pánve, označené jako "Airy Crater", objevila velký kráter.

Kráter Airy sice původně určoval nulovou zeměpisnou délku Marsu, po získání podrobnějších snímků bylo však zapotřebí přesnější lokalizace, aby se zjistily co nejpodrobnější informace. K tomu NASA využila jeden ze sousedních, menších kráterů, nazvaný Airy-0, jako jeho základní poledník. Tím se zamezilo případné záměně stávajících map.

Americká kosmická agentura pořídila snímek pomocí přístroje HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) na sondě Mars Reconnaissance Orbiter.

Sonda Orbiter, která zkoumá Mars shora a neustále krouží kolem planety, aby získala co nejvíce informací o její "řídké" atmosféře, tak učinila objev, který je pro vědce trochu záhadou. Pobrobný screening planety umožňuje pořizovat detailnější snímky a vidět více, než by se dalo z běžného úhlu.

Obří krvavé oko

Na nově odhaleném snímku, který orbiter pořídil 5. srpna 2020, zaujal vědce zvláštní povrchový útvar. Vypadá jako obří krvavé oko, které má na snímku ledově modré a bílé odstíny a vyniká tak na zbytku červeného povrchu Marsu. Nejedná se však o cizí těleso, ale spíše o ledový impaktní kráter.

Zdroj: Youtube

Ačkoliv není známo, jak přesně se tam objevil, i tak je tento nález dalším krokem k lepšímu a podrobnějšímu pochopení toho, co tvoří strukturu této planety a co se na Marsu jako takovém v průřezu let odehrává.

Vědci se domnívají, že o kráteru zatím mohou říci jen jednu věc: je plný usazenin bohatých na vodní led; usazenin, které byly uloženy mnohem dříve v historii planety, jak uvádí prohlášení ESA. Domnívají se, že za těmito usazeninami stojí stále se měnící sklon planety neboli rotační osa. Náklon planety, který na Zemi způsobuje sezónní změny, se tak poměrně dramaticky projevil také na Rudé planetě.

Tyto rysy jsou pravděpodobně výsledkem střídání ročních období a teplot, což způsobuje, že se materiál v kráteru rozpíná a smršťuje s teplem a chladem.

Cílem sondy je i nadále studovat planetu z oběžné dráhy a její povrch. Mise stále přináší podobné snímky, stejně jako údaje týkající se atmosféry, geologie, povrchu, historie Marsu a dalších důležitých oblastí.

Zdroje:

www.the-sun.com

nypost.com

flipboard.com