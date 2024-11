NASA našla na Marsu neznámý objekt

Lenka Bělská 27. 11. 2024 clock 3 minuty gallery video

Rudá planeta fascinuje lidstvo již tisíce let. Není divu, že jakmile to bylo technicky možné, vyslaly se k ní sondy s cílem odhalit její tajemství. Zdá se, že se snaha vyplácí. Nejnovější snímky Marsu ukazují podivný kámen, který by mohl být pozůstatkem jeho rané kůry.

