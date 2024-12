I když byla její existence známá, její poloha byla přísně tajná. Není divu. Byla postavena během studené války jako základna pro jaderné rakety. To je vojenský komplex Camp Century, který byl teď náhodou objeven. To dává naději, že 10 tisíc tun radioaktivního odpadu nezpůsobí ekologickou katastrofu.

Byl duben roku 2024. Chad Green z laboratoře NASA seděl se svými kolegy na palubě letadla Gulfstream III a sledoval radarový přístroj, který zkoumal Grónský ledovec s cílem odhalit jeho dno. Doufal, že to pomůže vypočítat, jak rychle dochází k jeho tání.

Najednou si na obrázku všiml podivného třpytu připomínající rozbité sklo. „Nejdřív jsme nevěděli, co to je. Pak nás ale napadlo, zda by to nemohla být tajná základna Camp Century. Když jsme se vrátili na zem, rozhodli jsme se to ověřit,” vzpomíná.

Vědci tak porovnali nové snímky s historickými mapami plánovaného rozvržení budovy a zjistili, že paralelní struktury odpovídají tunelům, které byly postaveny pro umístění různých zařízení. „Vyrazilo nám to dech,” přiznává Green. „Poloha Camp Century byla tajemstvím téměř sedmdesát let.”

Základna pro jaderné rakety

Americká vojenská základna byla vybudována jako součást rozsáhlé strategie obrany před sovětskou hrozbou v hloubce přibližně 36 metrů. Vznikla v roce 1959 a oficiálně fungovala do roku 1967. Její výstavba probíhala v drsných arktických podmínkách, kdy teploty klesaly až na -57 °C a vítr dosahoval rychlosti až 200 km/h.

O Cam Century se vědělo pouze to, že se nachází přibližně 241,4 kilometrů od mysu Atholl na jižním břehu fjordu Wolstenholme v Grónsku a skládá se z komplexu 26 tunelů o délce téměř 3,22 kilometru. Ty poskytovaly útočiště pro téměř 200 vojáků.

Zdroj: Youtube

Hlavním cílem základny pod ledem bylo testování vojenských technologií a stavebních postupů v extrémních arktických podmínkách. Zároveň však sloužila jako klíčová součást tajného projektu Iceworm, který měl vytvořit rozsáhlou síť odpalovacích míst pro jaderné rakety, jež by odolaly prvnímu útoku nepřítele. Balistické střely zde ale nikdy nebyly rozmístěny.

Vojenský tábor se pyšnil moderní koupelnou, jídelnou i zdravotním zařízením. Teplo a světlo zajišťoval jaderný reaktor. Po třech letech provozu byla ale odstaven a později odstraněn.

Šťastná náhoda

Když byl Cam Century v roce 1967 pro nepředpokládané pohyby ledu a nestabilitu opuštěn, nikdo si s 10 tisíci tunami jaderného odpadu, 200 000 litry nafty, 24 milionů litrů odpadní vody a ocelovými konstrukcemi hlavu nedělal. Avšak, vědci v roce 2016 odhadli, že v důsledku klimatických změn by se tento materiál mohl do roku 2090 dostat na povrch a představovat vážnou ekologickou hrozbu.

„Objev základny během rutinního mapování považujeme za šťastnou náhodu,“ uvádí Chad Green. „Díky tomu máme možnost lépe porozumět technologickým ambicím studené války a zároveň se pustit do řešení ekologických problémů, které po sobě zanechala.“

