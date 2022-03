Vesmírná brokovnice: NASA vyvíjejí obří superzbraň schopnou zničit asteroidy

NASA vyvíjí obří superzbraň

Srážka s větším asteroidem může znamenat konec života na Zemi. Proto vědci upínají zrak k nebi a kontrolují jakékoli těleso, které se k nám přibližuje. Zatím bylo objeveno cca 13 tisíc objektů větších než 140 m, jejichž oběžné dráhy se s naší těsně míjejí. Nalezení potenciální hrozby je však poloviční úspěch. Důležité je nepřítele zničit.

Střet vesmírného tělesa ze Zemí, který se udál před 65 miliony lety a zahubil dinosaury, funguje jako dostatečně významný odstrašující příklad pro všechny astronomy. Proto vesmírná agentura NASA zahájila v roce 2021 svou první misi, s označením DART, jejímž cílem je vychýlení oběžné dráhy asteroidu.

Tato metoda sebeobrany se však spoléhá na dostatečně dlouhou dobu realizace pohybující se od několika měsíců až roků. Co kdyby observatoře objevily asteroid jen týdny, dny nebo dokonce hodiny předtím, než by zasáhl naši planetu? Na tuto otázku odpověděl inženýr z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře Philip Lubin. Vynalezl novou obrannou metodu s názvem Pi – Terminal Defense for Humanity, která byla vybrána do první fáze programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC)

Nasa obranný systém proti asteroidům

Pi je založeno na zničení asteroidu pomocí malých tyčí, které by ho měly rozstřílet na miniaturní kousky, jež by následně shořely v zemské atmosféře. V závislosti na velikosti objektu by se použila sestava 10x10 střel, každá o hmotnosti 100 kg, nebo 50x50 vážící 40 kg. Destrukci by mohly podpořit chemické nebo jaderné výbušniny.

Lubin navrhuje, aby byla „vesmírná brokovnice" umístěna na oběžné dráze nebo na Měsíci. Podle něj by byl dokonalou základnou, jelikož nemá atmosféru a má mnohem nižší gravitaci.

Podle výpočtů by tak mohl být 50metrový asteroid zničen pouze pět hodin před střetem s naší planetou. Těleso o průměru 100 m by mohlo být zachyceno během jednoho dne. Menší kameny, jako byl například 20metrový meteorit, jež explodoval nad Čeljabinskem v roce 2013, by bylo možné zničit již 15 minut před dopadem.

Záchrana Země

Planetární obrana má dvě fáze. První má za úkol odhalit co nejvíce vesmírných těles, sledovat jejich trajektorii a porovnávat je s naší oběžnou dráhou. Jakmile by vědci zjistili, že se kříží, nastalo by druhé stadium. Zvažováno je několik technik od vychýlení nebezpečných objektů z jejich dráhy pomocí jaderné bomby, po využití kinetické energie, jako při misi DART.

Tento způsob je mnohem bezpečnější. Exploze atomové pumy by sice těleso roztříštila, nikdo by však nedokázal přímo kontrolovat velikost kusů. Ty by mohly Zemi stejně zasáhnout a mít ničivé důsledky. Technika Pi by tuto hrozbu měla odvrátit.

