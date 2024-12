Externí autor 12. 12. 2024 clock 3 minuty

Slavný fyzik předpověděl lidstvu temnou budoucnost. Podle nejnovějších dat NASA měl pravdu a čas se krátí. Co přesně nás čeká? A můžeme s tím ještě něco udělat?

Když Stephen Hawking v roce 2018 zemřel, zanechal po sobě nejen převratné vědecké objevy, ale také znepokojivé varování o budoucnosti naší planety. Jeho slova o tom, že lidstvu zbývá pouhých několik set let existence na Zemi, byla mnohými považována za přehnaně pesimistická. Nyní však přichází NASA s alarmujícími daty, která Hawkingovy předpovědi potvrzují.

Geniální mysl s děsivou předpovědí

Stephen Hawking, který navzdory devastující nemoci ALS dokázal změnit naše chápání vesmíru, varoval před několika zásadními hrozbami. „Lidská chamtivost a hloupost jsou časovanou bombou pro naši planetu,“ prohlásil v jednom ze svých posledních rozhovorů. Jeho teorie o černých dírách a kvantové gravitaci mu vysloužily světovou proslulost, ale v posledních letech života se stále více zabýval budoucností lidstva.

„Hawking nebyl jen brilantní teoretický fyzik, ale také vizionář, který dokázal propojit vědecká data s reálnými hrozbami pro lidskou civilizaci,“ říkají odborníci z NASA.

Co nás čeká?

Americká vesmírná agentura nyní zveřejnila sérii studií, které podporují Hawkingovy obavy. Podle nejnovějších měření satelitů se globální oteplování zrychluje tempem, které překonává i ty nejpesimističtější předpovědi.

„Data z našich klimatických satelitů jsou znepokojivá,“ potvrzuje NASA. „Změny, které jsme očekávali v horizontu sta let, pozorujeme už nyní.“

Konkrétní čísla jsou alarmující. Satelity zaznamenaly, že rychlost tání ledovců v Grónsku se za posledních 30 let ztrojnásobila. Hladiny oceánů stoupají rychleji než kdykoliv za posledních 2000 let. „Pokud tento trend bude pokračovat, do roku 2100 můžeme očekávat zvýšení hladin moří až o jeden metr,“ varují vědci.

Ještě větší obavy vzbuzuje tzv. zpětnovazební smyčka. „Jak taje permafrost (věčně zmrzlá půda) v arktických oblastech, uvolňuje se metan, který je mnohem silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. To celý proces oteplování dále urychluje,“ vysvětlují vědci.

NASA v souvislosti s tím zaznamenává také dramatický nárůst extrémních povětrnostních jevů. „Hurikány jsou silnější, sucha delší a záplavy ničivější. A to je teprve začátek. Pokud se naplní Hawkingovy předpovědi, mohli bychom do konce století čelit podmínkám, které učiní rozsáhlé oblasti Země neobyvatelnými.“

Hawkingův odkaz

Není to poprvé, co se Hawkingovy předpovědi ukázaly jako pravdivé. Jeho práce o černých dírách a jejich záření (tzv. Hawkingovo záření) byla postupně potvrzena pozorováními. Stejně tak jeho varování ohledně umělé inteligence začínají brát vědci vážně.

„Měl jedinečnou schopnost vidět souvislosti tam, kde je ostatní přehlíželi. Jeho předpovědi o klimatické krizi byly založeny na precizních výpočtech, ne na pocitech,“ říká profesor Brian Cox, britský fyzik a Hawkingův dlouholetý kolega. "

Je ještě naděje?

NASA však spolu s varováním přináší i možná řešení. „Máme technologie i znalosti na to, abychom katastrofický scénář odvrátili. Hawking nám dal jasnou volbu. Buď změníme své chování, nebo budeme muset hledat nový domov. A druhá možnost je zatím spíše sci-fi než realita,“ říkají vědci.

Přesto NASA pokračuje v práci inspirované další Hawkingovou vizí – hledání alternativních domovů pro lidstvo ve vesmíru.

Zdroje: www.terra.com.br, www.novinky.cz