Zdroj: Profimedia

Snímek B. To, co za měsíčního večera vypadá jako skalnaté hory, je ve skutečnosti okraj blízké mladé hvězdotvorné oblasti NGC 3324 v mlhovině Carina. Snímek pořízený v infračerveném světle kamerou NIRCam (Near-Infrared Camera) na vesmírném dalekohledu NASA Jamese Webba odhaluje dříve zakryté oblasti zrodu hvězd. Tato oblast, nazývaná Kosmické útesy, je ve skutečnosti okrajem gigantické plynné dutiny uvnitř NGC 3324, vzdálené zhruba 7 600 světelných let.