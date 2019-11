Největší "vesmírné kauzy", kolem kterých NASA systematicky mlží

Vesmír je opředen záhadou a Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) se mu od roku 1958 snaží přijít na kloub. S každým navštívením temného vzduchoprázdna, s každým novým pokusem prozkoumat prostor, v němž poletují miliardy planet, se ale nedopatřením odtajní přísně střežené dokumenty a dají vzniknout konspiračním teoriím. Co všechno se nám NASA snažila zatajit?

Operace Paperclip

Operace s krycím názvem Paperclip, česky sponka, je pravděpodobně tím nejhorším, čeho se NASA dopustila a o čem ví široká veřejnost. Snaha dominovat vesmíru je dovedla až k nacistickým vědcům, s nimiž uzavřeli spolupráci. To bylo po druhé světové válce, kdy celý svět na vlastní oči viděl zkázu, jíž se jeden režim dopustil. USA se ale obávalo, že je Sovětský svaz předběhne, a kontaktovalo jeho nepřátele za vidinou technologií, o kterých se sovětům může jenom zdát.

Do Států přivedli zhruba 1 600 vědců i s jejich rodinami a plánovali je zapojit do vesmírného programu. Dokument o operaci Paperclip se ale dostal na veřejnost a rozdělil ji na dva tábory - ty, jimž zapojení nacistických vědců nevadilo a na ty, kteří USA obviňovali z osvobození vědců před potrestáním za válečné zločiny. USA se hájilo, že vědce oslovilo pro jejich výzkumy a technologie, které se jinak mohly dostat do špatných rukou. Z operace nakonec NASA zcela upustila, nezabránila však vzniku konspiračních teorií.

Přemazání kazet z přistání člověka na Měsíci

V roce 2006 NASA přiznala, že ztratila originální záběry přistání člověka na Měsíci. Konspirátoři se do nich velice tvrdě opřeli a znovu obvinili vesmírní program z inscenace přistání na zemském oběžníku. Tato teorie vznikla prakticky vteřinu poté, co celý svět s napětím sledoval Neila Armstronga, jak roku 1969 vstupuje na prašný povrch Měsíce.

Později NASA tvrdila, že se kazety z důvodu finančních škrtů zřejmě přemazaly. V 60. a 70. letech se kazety po několika letech magneticky vymazaly a nahrálo se na ně něco jiného, v archivu 200 tisíc přemazaných kazet tak pravděpodobně skončil i onen slavný videozáznam. To samozřejmě nahrává všem konspiračním teoriím, které dodnes tvrdí, že člověk na Měsíc nikdy nevstoupil.

Pyramidy na Měsíci

Archiv fotografií pořízených na Měsíci a Marsu je veřejně dostupný a dnem i nocí se v něm prohrabují lidé a hledají na záběrech mimozemské bytosti nebo cokoliv jiného, co na povrchu nemá být. Nejslavnější fotografie nese kódové označení AS17-135-20680HR a pro ufology je známá jako "pyramida na Měsíci". Pořízena byla během mise Apollo 17 v roce 1972, poté se už Apollo na Měsíc nepodívalo. Teorie hovoří o tom, že za to může právě tato fotografie, které byla "omylem" zařazena do veřejného archivu, místo aby navždy skončila v přísně tajných záznamech NASA.

Přestože se nakonec ukázalo, že fotograf zachytil kus vozíku, což dokázala celá série špatně osvětlených, zaostřených a celkově nepovedených fotek, ufologům nedává pyramida spát a věří, že nešikovnost astronauta byla jen zástěrka jak odvést pozornost jinam.

Jaderné testování

Závod o pokoření vesmíru byl závod o čas a obě tehdejší velmoci to věděly. Proto vznikl projekt A 119, nenápadně nazvaný Studie výzkumných letů na Měsíc. Čím byl speciální? Výbuchem atomové bomby na povrchu Měsíce.

V roce 1958 vzniklo spoustu nenaplněných plánů a testování jaderné bomby na Měsíci byl jedním z nich. USA tvrdilo, že jim šlo o to zjistit, zda lze jaderné zbraně používat i ve vesmíru a jaké budou mít na okolí vliv. Výzkum se ale záhy překlenul v politický aspekt; měl nahnat Sovětům strach a odradit je od závodu. Fyzik Leonard Reifell, který měl projekt na starosti, tvrdil, že s úspěšným výsledkem testu mělo USA na povrchu Měsíce vybudovat tajnou základnu jaderných zbraní pro případ, že by Sověti zničili tu na Zemi. Plán se nakonec neuskutečnil, konspirátoři ale hovoří o tom, že je stále zařazen do realizovatelných projektů.