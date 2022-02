NASA oznámila plány na zničení Mezinárodní vesmírné stanice. Je nebezpečná!

Foto: Profimedia.cz

Slavná Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), jež je v provozu od listopadu 1998, dosluhuje. NASA ji proto do deseti let zničí. Nahradit by ji měly komerční projekty společností SpaceX nebo Blue Origin.