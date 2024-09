Externí autor 23. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Herečka a textařka Gábina Osvaldová (71) a skladatel Ondřej Soukup (73) prožili skutečně turbulentní manželství, které bohužel nakonec skončilo rozvodem. Našli jsme jejich společnou fotku ze svatby, ze které je rozhodně nepoznáte.

Gabriel Osvaldová a Ondřej Soukup ve své době patřili mezi nejsledovanější pár českého šoubyznysu. Jejich manželství bylo doslova turbulentní a vzešel z něj syn František, kterého si lidé mohou pamatovat například z chlapecké skupiny Nightwork. Geny tak nejenom že zdědil po svých rodičích, ale rozhodl se v dospělosti jít v jejich šlépějích.

„Nemusel jsem chodit do školy, pokud jsem seděl doma a komponoval. Takže na gymplu jsem měl zameškaných 406 hodin," nechal se František slyšet v show 7 pádů Honzy Dědka. Jestli se něco Osvaldové se Soukupem podařilo, tak je to jejich syn František, který dělá rodičům obrovskou radost. Kromě toho, že je hudebně nadaný, tak se skvěle uchytil i jako úspěšný manažer.

„Mám domek ze sedmatřicátého roku po rodičích, který už se začal rozpadat, tak jsem si řekl, že si ho zvelebím a budu tam zase bydlet. Našel jsem si firmu, ale pak přišel František a řekl mi, že to opraví sám. Tři dny do mě hučel, než jsem to povolil. On je chytrej po mamince, všechno si to nastudoval, celou stavbu řídil, dával pokyny, žasl jsem," pěje na něj chválu otec Ondřej Soukup.

Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup se do povědomí široké veřejnosti zapsali hlavně v pěvecké show SuperStar, kde od roku 2004 působili oba jako porotci. V té době měli na svém kontě spoustu hitů, které složili pro známé české interprety. Gábina sice vystudovala DAMU a hrála v několika českých filmech, ale manželství se Soukupem ji přivedlo ke skládání hudby.

Bohémské manželství skončilo rozvodem

Gábina a Ondřej byli naprosto sehrané duo. Ona psala texty a on k nim skládal hudbu. Mají za sebou takové hity jako Miss Moskva pro Jiřího Korna a postupem času se stali dvorními skladateli Lucie Bílé, pro kterou složili písničky jako Esemes, Most přes minulost nebo Láska je láska. Jejich manželství bylo poměrně hodně bohémské a ani jeden se netajil tím, že má milence.

Ondřej Soukup se nakonec zamiloval do o šestadvacet let mladší zpěvačky Lucie Šoralové a Gábina do o jednadvacet let mladšího Mirka. Nějakou dobu se kupodivu všichni čtyři tvářili, že je to přesně tak, jak chtěli a dokonce se společně ukazovali na veřejnosti nebo jezdili na rodinné dovolené. Pochopitelně tento na oko idylický čtyřúhelník nikdy nemohl dopadnout dobře.

„když si všichni mysleli, že já Gábinu opustil kvůli Lucce, opustila mě Gábina. Už se mnou prostě nechtěla žít, a já se jí nedivím. Já se pak dva roky potácel a opíjel po barech, žil jsem velmi mládeneckým životem a musím říct, že to vůbec nebylo špatný. Jenže potom do toho vstoupila Lucka, začali jsme spolu chodit a dopadlo to tak, jak to obvykle dopadá,“ nechal se Soukup slyšet pro časopis Téma.

Nestihli se usmířit s kamarádem

Společný kamarád Gábiny Osvaldové a Ondřeje Soukupa byl hudebník Jan Žižka. „Ondra byl o tři roky starší než já a znali jsme se už od první formace Pražského výběru. Studovali jsme na konzervatoři, společně hrávali v kapele Karla Gotta. Na zájezdech jsme sdíleli stejný pokoj a trávili spolu více času než s našimi manželkami. Byl to můj úhlavní kamarád. Při druhé svatbě s Věrou, která byla sólistkou Kyjevského baletu, mi šel za svědka, Gábina svědčila nevěstě," vzpomínal hudebník v knize Zlatá léta s Karlem Gottem.

Jan Žižka se se svojí první ženou rozvedl a zamiloval se do o dvacet let mladší zpěvačky Olgy Herzánové, která vystupovala pod jménem Olívie. V tu doby nastal zásadní zlom v přátelství Osvaldové, Žižky a Soukupa. Olivie se snažila prosadit jako úspěšná zpěvačka a byla velmi ambiciózní a horlivá.

V Praze se snažila uspět v různých talentovaných soutěžích a podařilo se jí zvítězit v pěvecké show Caruso, ale to jí žádný velký úspěch nepřineslo. Nakonec se přihlásila do show X Factor, kde seděli v porotě Gábina s Ondřejem a Petrem Jandou. „Petr Olivii pochválil a chtěli ji pustit do dalšího kola, ale Ondra zhodnotil její výkon dost nevybíravě, a protože se spojil se svou manželkou, Petra přehlasovali," nechal se slyšet naštvaný Žižka.

Usmířit se bohužel už nestihli, protože Žižka zemřel na komplikace spojené s covidem. I přesto, že Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup zažili divoké manželství, tak v současné době jsou přátelé a Osvaldová dokonce občas pohlídá i jeho děti. Jestli na něco nezapomenou, tak je to jednoznačně jejich svatební den. Oběma to ohromně slušelo a navíc měl v té době Soukup ještě vlasy. Většina z nás si ho pamatuje už jako plešatého. Jak se vám jako novomanželé oba líbí?

