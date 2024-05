Externí autor 7. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Tato pohádka se v televizi objevuje hlavně o vánocích. Za Třemi oříšky pro Popelku je co se týká oblíbenosti ihned v závěsu. V posledních letech vyvstávaly dotazy, zda ji do vysílání pustit, ale televize, která ji obvykle vysílá, to naprosto odmítla. Poznáte herečku, kterou tento snímek proslavil?

Televize Nova, která pohádku vysílá, ji do svého programu zařadila i v loňském roce, a to i přes připomínky, zda ruskou klasiku kvůli jejímu „původu“ vysílat. Řeč je samozřejmě o Mrazíkovi, kterého si 29. prosince v hlavním vysílacím čase od půl deváté večer nenechalo ujíst skoro milion diváků. Není divu, že se televize rozhodla dnes již televizní klasiku odvysílat.

„Pohádku Mrazík si nenechalo ujít 28,52 procenta diváků v cílové skupině 15-54 u televizních obrazovek. V širší cílové skupině 4+ se pak dívalo 944 000 diváků,“ potvrdila úspěch vlastními slovy Tereza Žižková z TV Nova. Ta Mrazíka vysílá už od roku 2000, kdy práva převzala od České televize.

Je to skoro až k neuvěření, že divácké rekordy trhá právě už šedesát let stará pohádka. Tehdy se z herců, kteří se ve snímku režiséra Alexndra Roua objevili, staly hvězdy. Jedna z nich je i na úvodní fotografii, herečka, která svým jemným zjevem všechny naprosto odzbrojila, a to i samotného režiséra, že jí dal přednost i před tehdy již slavnou Naděždou Rumjancevou.

V šestnácti musela líbat o dvanáct let staršího muže

Mladičké herečce bylo v době natáčení pouhých šestnáct let a maskérky tak dostaly od Alexandra Roua rozkazem, že dívku musí alespoň trochu nechat zestárnout make-upem. Její nízký věk s sebou nesl další „trable“. Dívenka byla stydlivá a nezkušená i co se týká mužů, tudíž když ji čekal filmový polibek, byl to její úplně první. Navíc musela líbat o dvanáct let staršího muže.

A kde režisér Rou vůbec na jemnou dívku přišel? Viděl ji na krasobruslařském festivalu, kde měla vystoupení. Mladá herečka totiž původně herečkou vůbec být nechtěla, toužila po kariéře krasobruslařky nebo baletky. Balet později i vystudovala a nejspíš to byla i jakási předzvěst jejího celého života. Ačkoliv se i po obrovském úspěchu na filmovém plátně velmi proslavila, její srdce vždy zůstalo na dřevěných prknech divadel.

close info Profimedia zoom_in Sovětská a ruská baletka a divadelní a filmová herečka.

Mrazík okamžitě získal obrovskou popularitu a s ním i herci, kteří v něm účinkovali. Mladičká dívenka, která doposud neměla žádnou zkušenost s muži, tak byla jako v Jiříkově vidění, když jí po odvysílání začaly chodit dopisy s nabídkami ke sňatku. Co více, režisér Alexander Rou jí nakázal, aby na všechny odpovídala, protože to pomůže propagaci snímku.

Přicházely jí nabídky k sňatku z vězení

Bizarním faktem je, že herečce psali i vězni. Těm tedy odpověděla, protože se jich bála více než výhružkám od režiséra. Bohužel toto se vůbec nedalo srovnat s jinými výhružkami, kterým herečka ve svém životě čelila. Pro svou krásu musela tak trochu trpět, protože se za ní otočil doslova každý muž. Jeden z nich byl ale velmi majetnický a žárlivý a málem to neskončilo dobře.

Prvním mužem v jejím životě byl Babeka Seruš, což byl bohatý Iráčan. Svůj vztah milenci zpočátku tajili, protože se herečka obávala, že by mohla mít problémy s tajnými službami. Seruš si ji chtěl vzít, ale ona ho odmítla. Poté do jejího života přišel choreograf Velkého divadla, který byl velmi žárlivý. Když byla krásná herečka na večeři se skladatelem Viktorem Lebeděvem, její partner ji sledoval a posléze ji v hotelovém pokoji surově napadl. „Křičel, že jestli ceknu, tak mě podřízne. Až když jsem mu namluvila, že si vezmu jenom jeho, uklidnil se,“ citoval její slova deník Blesk.

Ačkoliv se pak provdala právě za Lebeděva, jejich manželství se rozpadlo po deseti letech. „Když máte partnera 700 kilometrů daleko, víte, že to skončí. Navíc, když jsem ho přijela do Petrohradu překvapit, zjistila jsem, že již rok žije s jinou ženou,“ pokračovala ve vyprávění Natalja Sedych. Poznali jste představitelku něžné Nastěnky?

Zdroje: prahain.cz, lifee.cz, csfd.cz