Pohádka, která každoročně nesmí chybět o vánočních svátcích v televizi, je kromě Popelky také Mrazík. Je to dlouhých 60 let, co se poprvé na obrazovce objevila. Jednou z hlavních postav byla i Marfuša, která měla být protipólem krásné Nastěnky. Neuvěříte, jak ale herečka vypadala ve skutečnosti.

Mrazík je evergreenem českých i slovenských vánočních svátků, příběh o tom, jak se Ivan napravil a stal se lepším člověkem a kdy láska zvítězila, znají diváci napříč generacemi. Každý si v pohádce najde své, holčičky se zhlédnou v krásné Nastěnce, udatnost a pokora se zračí v chrabrém Ivánkovi, ponaučení ztělesňuje Dědeček Hříbeček a komediální prvek zase zaručí baba Jaga s loupežníky.

Ačkoliv je to už šedesát let, co se ruská pohádka Alexandra Roua a Nikolaje Robertoviče Erdmana objevila v televizi, dodnes má svou pevnou fanouškovskou základnu a hlášky jako jsou „Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem” nebo „Chaloupko, otoč se ke mně,” zlidověly.

Ačkoliv spousta herců, kteří ve filmu účinkovali, byla v té době sotva dvacetiletá, mnoho z nich již dnes nežije. Ve skutečnosti je to vlastně jen představitelka Nastěnky Natalija Sedychova.

Nastěnku chtěli uškrtit

Krásná Nastěnka okouzlila nejednoho muže, a tak se jednou ocitla ve velmi nebezpečné situaci. Jeden z jejích bývalých partnerů nemohl unést to, že se jeho vysněná (bývalá) láska vdala a rozhodl se konat. Nataliju sledoval, pak se ji pokusil uškrtit ručníkem a vytáhl i nůž. Herečce se naštěstí podařilo mu utéci.

Sedychova je vystudovaná baletka, vždy se tak mohla chlubit postavou jako proutek, nutno ovšem podotknout, že zub času se na herečce nevyhnutelně podepsal. Stáří je nemilosrdné, a tak dnes šestasedmdesátiletá Sedychova rozhodně půvabnou Nastěnku nepřipomíná.

Krásná Marfuša, ošklivá Nastěnka

Na hereččině vizáži je poznat odkud pochází, s líčením nešetří a vlasy si často upravuje jako barokní andílek. Zato její pohádková sestra Marfuša v podání herečky Inny Čurikové dokázala stárnout skutečně s grácií. Kdo by to byl do ošklivé a sprosté Marfuši řekl?

Čuriková si roli Marfuši velmi přála dostat. „Tolik jsem toužila hrát Marfušku a hrozně moc jsem si přála, aby (režisér) Alexandr Rou byl se mnou spokojen,” cituje slova herečky web iDNES.cz. Nicméně po prvním promítání přišlo nemilé prozření.

„Pamatuji si, jak jsem si před natáčením chtěla upravit řasy. Ale přišel režisérův asistent a prohlásil: ‚Kdepak, to nedělej, ty musíš být mnohem ošklivější než hlavní hrdinka.‘ Podle toho jsem taky vypadala. V reálu jsem rozhodně byla hezčí než ve filmu!“

Bála se vyjít na ulici, lidé se jí posmívali

Herečka se pak dokonce prý bála i vyjít na ulici, lidé se jí tam totiž posmívali. To ovšem neplatilo v Československu. Čuriková byla v naší zemi hned několikrát, ovšem nejvíce vzpomíná na jednu návštěvu v Karlových Varech.

„Už jsem nebyla nejmladší, proti době, kdy se natáčel Mrazík, jsem se určitě dost změnila. A měla jsem za sebou už mnohé jiné filmy, které jsem reprezentovala na festivalu. Když mi ale zbyl čas, vydala jsem se s průvodcem po památkách. Jednou jsme dorazili do nějakého úžasného paláce, jenže nám kategoricky řekli: „Ne, sem vás pustit nemůžeme, to jsou vládní prostory, sem nesmí nikdo.“ Ale v tu chvíli se na mě hlídač zadíval a úplně roztál: „Jéé, Marfuška!“ A najednou jsme mohli všude!” popsala v roce 2020 v rozhovoru pro Blesk Čuriková, která byla tím, že ji lidé u nás poznávají, naprosto šokovaná.

Inna Čuriková zemřela v loňském roce v Moskvě ve věku 79 let. Eduard Konstantinovič Izotov, představitel Ivánka, zemřel v roce 2003. Jediným, kdo tedy doposud ze slavné trojice žije, je Nastěnka Sedychova.

