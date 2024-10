Pamatujete si Divokého anděla, Natalii Oreiro? Je jí 47. Jestli tehdy byla krásná, dnes se muži zblázní!

close info Profimedia

Externí autor 4. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Na hvězdu latinskoamerických telenovel Natalii Oreiro si hlavně z devadesátých let pamatuje snad každý. Herečka se od té doby téměř nezměnila a vypadá to, jako by zastavila čas. Víte, čemu se věnuje dnes?

Čeští diváci poprvé zaznamenali Natalii Oreiro v telenovele Divoký anděl, kde si zahrála mladou Milagros. Ta sice navenek působila jako drsňačka, ve skutečnosti ale byla velmi křehká. Její příběh byl pak jakousi moderní variací Popelky – aneb jak chudá, ale hodná dívka našla štěstí a vysněného ženicha. Herečce bylo tehdy teprve jednadvacet let a už se z ní stala hvězda známá po celém světě. Mnoho dívek navíc kopírovalo její módní styl ze seriálu a po jejím vzoru začaly nosit lacláče a červenou kšiltovku posazenou na hlavě obráceně. Věnovala se také zpěvu Současně s tím umělkyně rozjela také pěveckou kariéru. Nazpívala titulní píseň k seriálu Divoký anděl a vydala také sólovou desku. Některé hity se poté rovněž v seriálu objevily. Zajímavostí je, že v roce 2000 se vydala také do České republiky, kde uspořádala velmi úspěšný koncert. Na ten řada fanoušků, ale i přítomných celebrit, vzpomíná s láskou dodnes. V našem kulturním okruhu ale její sláva po skončení telenovely tak trochu vyhasla, přestože se s ní ještě vysílaly další dva seriály, konkrétně Kachorra a Jsi můj život. V Latinské Americe je ale nesmírně populární dodnes. Má velmi vřelý vztah k Rusku Mnoho fanoušků má překvapivě také v Rusku, odkud dokonce dostala nabídku zahrát si v tamějším romantickém seriálu. Tu ale nepřijala. V roce 2013 tam nicméně vyrazila na turné a objela celkem devatenáct ruských měst. Rusko si umělkyně velmi oblíbila. V roce 2020 dokonce nazpívala píseň k oslavě výročí vítězství sovětů ve druhé světové válce. Vzhledem k tomu, že tehdy naplno zuřila pandemie koronaviru, to vše ale proběhlo na dálku. O rok později jí dokonce bylo čestně uděleno ruské občanství. Bohužel s vypuknutím války na Ukrajině se staly city zpěvačky a herečky k Rusku výrazně chladnější a tato zpráva ji velmi zasáhla, přestože se k ní nijak výrazně nevyjádřila. Jediné slovo, které na toto téma sdělila svým fanouškům, znělo velmi prostě – „mír”. Provdala se za o dvacet let staršího muže Natalia Oreiro si vždy potrpěla na starší muže. Její první velkou láskou, o které se veřejně ví, se stal herec Pablo Echarri. Byli spolu pět let, během kterých se dokonce zasnoubili, místo veselky ale přišel rozchod. Poté poznala rockera Richarda Molla. Do toho se zamilovala natolik silně, že se vzali již po půl roce známosti. Nepřekážel jim ani dvacetiletý věkový rozdíl. V roce 2012 na světě přivítali společného syna, kterého pojmenovali Merlin Atahualpa. Herečka se své profesi věnuje dodnes. V roce 2023 si zahrála v romantickém filmu Moje smrt, moje pravidla, o rok dříve zase v dojemném snímku Dnes napravíme svět. Ani jeden z nich ale není v Česku příliš známý. Zdroje: Vlasta.cz , TVGuru.cz , Zena.aktualne.cz Přihlášení (esc) close My si vás zapamatujeme a můžete číst Dotyk.cz bez omezení. googlePokračovat přes Google facebookPokračovat přes Facebook seznamPokračovat přes Seznam nebo se přihlaste E-mail Heslo visible Zapomněli jste heslo? Přihlásit se Ještě nemáte účet? Registrujte se Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli • 0 success_fill Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr • 0 success_fill Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet • 0 success_fill Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet Hlasovalo: 0

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články