Nataša Gollová: Nešťastná volba životních partnerů ji přivedla do neštěstí

Byla krásná, inteligentní, nadaná a milovala společnost, kvůli nepochopení a nenávisti okolí se z ní nakonec stala smutná a zlomená žena. Prvorepubliková hvězda Nataša Gollová po válce na svou slávu nenavázala, přestože se jí snažil pomoci i Jan Werich.

Štěstí v práci, neštěstí v lásce

Nataša Gollová nebyla jen hezkou tvářičkou, kterou filmaři náhodou vynesli na vrchol. V mládí vystudovala Filozofickou fakultu UK a plynně hovořila čtyřmi světovými jazyky. Teprve poté ji zlákalo umění a přesedlala na studium tance a herectví. Brzy na sebe připoutala pozornost a pracovně se jí dařilo, jak o tom svědčí legendární filmy Kristián, Dívka v modrém nebo Eva tropí hlouposti.

V soukromém životě to už Gollová tak růžové neměla. Pobláznila se do franouzského básníka Tristana Tzary a chtěla s ním zůstat v cizině. Vztah se ale po několika měsících rozpadl a herečka se vrátila domů. Nějakou dobu chodila s hercem Františkem Vnoučkem, ale vyklubal se z něho žárlivec a tyran s vyhraněnými komunistickými názory. Gollová ho navíc nepřitahovala tak, jak předpokládal. Uvědomil si, že se mu vlastně mnohem víc líbí muži. Svou homosexuální orientaci později i veřejně přiznal.

Zamilovala se do Němce

Osudovým mužem Nataši Gollové se stal Willy Söhnel, jehož přebrala své kamarádce Adině Mandlové. Söhnel byl v době okupace ředitelem barrandovských ateliérů a přestože byl Němec, k nacistické ideologii se přímo nehlásil. Naopak chránil české umělce před gestapem a možná i díky němu většina herců a hereček přečkala válku bez úhony.

Poválečná vlna nenávisti vůči Němcům však smetla i Söhnela. Musel se vystěhovat a Gollová ho už nikdy neviděla. Coby jeho milenka byla obviněna z kolaborace a nenapravil to ani fakt, že dobrovolně pomáhala v Terezíně, a málem zemřela na tyfus.

Pokus o comeback nevyšel

Filmové role se už nehrnuly. Gollová se přestěhovala do Českých Budějovic a provdala se za ředitele Jihočeského divadla Karla Konstantina. Jan Werich si na Barrandově vyprosil, aby mohla ztvárnit Sirael ve dvoudílném filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Herečka se díky tomu vrátila i na pražská divadelní prkna a dostávala menší filmové a televizní role. Zazářila například v komedii Drahé tety a já. To však byl ve své době jediný film, ve kterém na sebe výrazněji upozornila.

Počátkem 60. let Konstantin zemřel a Gollová byla od té doby sama. Do svého pražského bytu však často zvala řadu hereckých kolegů, protože milovala společnost a večírky. V 80. letech ji zradilo zdraví a přesunula se do domova důchodců, kde už ji mnoho lidí nenavštěvovalo. Zemřela v roce 1988 ve věku 76 let.