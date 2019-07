Matka Nataschy Kampusch 20 let po únosu: Má holčička už nikdy nebude normální

Příběh téhle dívky sledoval celý svět. Když před 12 lety Natascha Kampus utekla ze svého nedobrovolného vězení u psychicky vyšinutého Wolfganga Priklopila, všichni byli zvědaví, co se jí vlastně stalo? Natascha po prvních rozhovorech už moc mluvit nechtěla, s odstupem let přiznala, že byla Priklopilem zneužívaná i sexuálně. Letos je to 20 let od doby, kdy byla unesena… Jak se momentálně má? A vyrovnala se s tím, co se jí stalo? Podle slov její matky to vypadá, že po krátkém období radosti se Natascha stala ženou, která už možná nikdy nebude šťastná.