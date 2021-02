S Svoboda byla jako klec: Natascha Kampusch řekla, co cítila po útěku od únosce

Prožila si hotové peklo. Když se jí konečně podařilo po dlouhých osmi letech uniknout ze spárů svého únosce, svět se k ní obracel zády. Natascha Kampusch s lítostí přiznala, jak se k ní lidé chovali, když se konečně probojovala na svobodu.

Celé to začalo úplně obyčejným ránem. Když ale tehdy desetiletá dívenka Natascha Kampusch byla na cestě do školy, pětatřicetiletý elektrotechnik Wolfgang Priklopil ji donutil nastoupit do své dodávky a následně ji uvěznil v připravené skrýši ve svém domě. Dívenka doufala, že ji muž zanedlouho pustí, její rodiče zase doufali, že je jejich dcerka naživu.

Ve šťastný konec ale s každým uplynulým rokem věřilo stále méně lidí. V srpnu roku 2006 přišel nečekaný zvrat. Natascha Kampusch se našla. Po dlouhých osmi letech využila nepozornosti svého únosce a ze spárů šílence unikla.

Vězněm vyšinutého psychopata

Místnost, ve které Priklopil Nataschu držel, měla rozlohu zhruba šest metrů čtverečních. Nacházela se v ní postel, stolek, toaleta, umyvadlo, a dokonce i malá televize. Skrýš se nacházela pod garáží Priklopilova domu. Zpočátku dívka místnost vůbec nesměla opouštět. Po získání Wolfgangovy důvěry pak mohla čas od času i mimo dům, vždy ale v jeho doprovodu.

Právě z toho důvodu se mezi veřejností našla spousta lidí, kteří Natasche tak úplně nevěřili nedobrovolnost, se kterou dle svých slov s únoscem žila. Často se jí ptali, proč, když měla možnost, nepožádala nikoho o pomoc. Možná měla strach, podle psychologů však mohlo jít o takzvaný stockholmský syndrom, což je stav, kdy po dlouhé době v zajetí vznikne mezi obětí a únoscem silné emocionální pouto.

Na svobodě jako v kleci

Právě kvůli mnoha nejasnostem v případu se Natascha musela po svém útěku od únosce potýkat s mnoha nepříjemnými otázkami. Sám Wolfgang v den, kdy o Nataschu přišel, spáchal sebevraždu pod koly vlaku. V té době osmnáctiletá dívka si myslela, že si konečně užije svobodu. Vše ale bylo docela jinak.

„Myslela jsem si, že vše bude v pořádku. Že všichni budou milí, úplným opakem mého únosce. Ale tak to nebylo. Nevěřili mi, vymýšleli spoustu teorií,“ řekla před lety Natascha v pořadu BBC. „Nebyla to svoboda, spíše to působilo jako klec. Bylo skvělé být zase mezi lidmi, ale spousta z nich byla proti mně. Nevěřili mi, bylo velmi těžké se s tím vyrovnat,“ dodala ještě.

Natascha Kampusch vydala o svém utrpení knihu s názvem 3096, jejíž pojmenování odkazuje na počet dní držených v zajetí. Nyní se Natasche daří dobře a dle svých vlastních slov si konečně připadá sama sebou. V roce 2017 si splnila sen, když na trh uvedla kolekci šperků.