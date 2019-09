Snová výhra v loterii byla pro Jeffa Dampiera to nejhorší. Připravila ho o život

Domníváte se, že kdybyste vyhráli loterii, žili byste se svým protějškem šťastně a spokojeně až do smrti? Rodák z amerického Chicaga Jeffrey Dampier si to také myslel. Když se ale opravdu tím šťastným výhercem stal, sny se rozplynuly. A co bylo horší, jeho život měl skončit za pouhých devět let od výhry.