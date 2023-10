Zajímalo by vás, zda v sobě dokážete odhalit vnitřního neandrtálce? Jedná se totiž o některé fascinující rysy, které nás spojují s pravěkými lidmi. Které rysy to jsou, si řekneme. A pak už si jen přineste zrcadlo, stačí se podívat.

Přemýšleli jste někdy o tom, kolik neandrtálce v sobě můžete mít? Ukázalo se, že každý z nás má v sobě trochu neandrtálské DNA, a to v rozmezí od méně než 1 % do přibližně 2 % naší genetické výbavy. Toto genetické spojení vychází z fascinující kapitoly lidské historie, kdy se moderní lidé začali křížit s neandrtálci přibližně před 60 000 až 80 000 lety během migrace z Afriky do Evropy a Asie.

Na které rysy byste se měli soustředit

Jaké jsou tedy poznávací znaky, které mohou odhalit váš neandrtálský původ? Jedním z charakteristických znaků je široký, vyčnívající nos. Neandertálci měli výrazné nosy, široké a mírně zahnuté, čímž se odlišovali od ostatních pravěkých lidí. Pokud jste tento rys zdědili, možná za něj vděčíte svým dávným příbuzným.

Dalším zajímavým rysem jsou husté, zrzavé vlasy. Studie naznačují, že 70 % moderních východních Asiatů nese v genomu neandertálce mutace spojené s hustými, rovnými vlasy. Zrzavé vlasy mohou být také důsledkem mutací neandertálských genů, což z nich činí bizarní spojení s naším dávným rodokmenem.

To, jak přesně neandrtálci vypadali, ukazuje i toto video:

close info frantic00 / Shutterstock zoom_in Muzeum neandrtálců, Německo: Detailní vosková figurína neandrtálského člověka s oštěpem v muzeu. Člověk Sapiens antropologie věda a teorie evoluce

Máte velké oči?

Ne, nejedná se o pohádku o Červené karkulce. Neandertálské lebky skutečně ukazují na velké oční důlky, což naznačuje, že i oni měli velká kukadla. Pokud tedy máte větší oči, možná v sobě máte neandrtálce.

Dalším charakteristickým rysem je ustupující brada. Tento jedinečný rys, který sdíleli někteří staroegyptští faraoni, jako například Tutanchamon, je genetickým odkazem na naše neandrtálské bratrance.

A přemýšleli jste někdy nad tím, proč mají vaše tváře růžový nádech? Neandrtálci měli pravděpodobně takovou stavbu obličeje, že jejich tváře byly dobře prokrvené, což je rys, který se často objevuje u euroasijských komunit v chladnějším podnebí.

A to není vše…

Neandertálci měli také zvláštní lebeční hrboly, známé jako týlní hrboly, v zadní části hlavy, o nichž se předpokládá, že jim pomáhaly ukotvit velké krční a čelistní svaly. Ačkoli je tento rys vzácný, byl pozorován i na lebkách některých moderních evropských lidí.

To však není vše; mezi další znaky neandertálského genomu patří prodloužená lebka, mezera v ústech vedle zubů moudrosti, kostěný hřeben nad očními důlky, široké prsty, pihy, bledá pleť a vyšší riziko cukrovky 2. typu a Crohnovy choroby.

Řekněte, do jaké míry jste neandrtálec?

Odpovědi najdete pak dále i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Až se tedy příště podíváte do zrcadla, možná se právě podíváte tisíce let zpátky do naší společné lidské historie. Kdo by řekl, že vaše rysy mohou vyprávět tak zajímavý příběh o našich dávných souvislostech…

Přijměte svého vnitřního neandrtálce - je to památka na naši evoluci, která z nás dělá jedinečné osobnosti.

Zdroje: www.thesun.co.uk, humanorigins.si.edu, edition.cnn.com