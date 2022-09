Jak vypadal sex s neandrtálci? Vědci dali dohromady spoustu detailů

Natálie Borůvková

Díky vědě už nějakou dobu víme, že první lidé skutečně měli sex s neandrtálci. Jak vypadal? Vědci dali dohromady spoustu detailů.

Jak vypadal sex s neandrtálci?

Genomy neandrtálců, které vědci nedávno zkoumali, odhalily, že lidé se s neandrtálci pářili po tisíce let. Předpokládá se, že tato spojení byla vzácná a sporadická. Měla však smysl: Téměř každý dnešní člověk má v každé buňce svého těla asi 1 až 4 procenta neandertálských genů.

Lidé jsou na světě už 200 000 let. Z toho však bylo zaznamenáno pouze 6 000 let. Nová genetická věda začíná vyplňovat mezery. A příběh, který se dozvídáme, je svým způspobem ohromující.

"Je to něco impozantního," říká mi John Hawks, antropolog z Wisconsinské univerzity. "Je tu zápletka, kterou jsme neznali. Tito lidé mezi sebou komunikovali a díky těmto interakcím přežívali tisíce let. Když to dáte dohromady, vznikne neuvěřitelný příběh."

Takže ano, lidé a neandrtálci měli sex. Ten byl v mnohém podobný tomu dnešnímu. Dokonce se spekuluje, že se do sebe člověk a neandrtálec mohli zamilovat.

Jistotu, že lidé a neandrtálci měli sex, pak máme díky švédskému vědci jménem Svante Pääbo, který "víceméně vynalezl obor paleogenetiky".

Vědci dali dohromady spoustu detailů

Pokud vás zajímá, zda byli lidé s neandrtálci fyzicky kompatibilní, pak nemůžeme opomenout neandertálské penisy. Ty totiž byly s velkou pravděpodobností velmi podobné těm lidským.

Tím se vlastně oba druhy liší od většiny primátů a dalších savců, jež mají na penisu ostny. Jakési malé výstupky, pokryté keratinem, zahnuté směrem ke kořenu penisu. Tyto trny se někdy nazývají 'zrohovatělé papily'." Právě ty ale lidem i neandertálcům chybí.

Neandrtálci se stejně jako lidé líbali. K tomuto zjištění přispěla analýza Laury Weyrichové, antropoložky z Pensylvánské státní univerzity. Zkoumala pravěký zub, který však obsahoval mikroby podobné bakterii Methanobrevibacter oralis. Stejné, která se dodnes vyskytuje v našich ústech. Dle Weyrichové je pravděpodobnou příčinou přenosu právě líbání.

Sex s neandrtálci nebyl oproštěn od sexuálně přenosných nemocí. Když před několika lety Ville Pimenoff studoval pohlavně přenosnou infekci lidského papilomaviru, všiml si něčeho zvláštního. Nejsmrtelnější z nich, známý jako HPV-16, přesně odpovídá rozložení neandertálské DNA.

Předpokládá se, že neandrtálci byli monogamní. Takže ano, byli věrní, přestože spali mimo svůj druh. Přesto se vědci domnívají, že sexuální aktivita neandrtálců byla vyšší, než jaká je u jejich lidských soukmenovců. Usuzují na to pomocí často zpochybňované metody měření rozdílu v délce ukazováčku a prsteníčku, která je častou korelací hladiny testosteronu v děloze.

