Fotograf zachytil v moři děsivou tvář a vyhrál s ní první cenu. Takový snímek se podaří jednou za život

close info Pietro Formis, BBC (CC 4.0)

Tereza Malá 13. 9. 2023 6:22 clock 3 minuty video

Italský fotograf Pietro Formis získal v letošním ročníku soutěže Wildlife Photographer of the Year cenu za podmořskou fotografii díky úchvatnému snímku, který na první pohled vypadá jako strašidelná tvář vynořující se z hlubin oceánu. Co se za touto fotografií skrývá, je pro nepotápěče překvapivé.

Uhodli byste to vy? Na oceněné fotografii je ve skutečnosti nebehled obecný, anglicky Atlantic stargazer, ryba vědecky známá jako Uranoscopus scaber, ukrytá na písečném dně Středozemního moře. Tato dravá ryba, známá svýma očima směřujícíma vzhůru, číhá pod pískem pouze s odhalenýma očima a ústy a čeká na nic netušící kořist. Vyskytuje se i v Rudém moři a jinde na světě. Podívejte se na zajímavé video: Zdroj: Youtube Nebehled v křišťálové vodě jako ve vodopádu Pietro Formis, který obvykle své práce do soutěží neposílá, se rozhodl sdílet tento snímek, protože ho osobně obdivoval. Nečekal, že se mu dostane tak vysokého ocenění. „Mám obrovskou radost a počítám dny do slavnostního ceremoniálu. Myslím, že uvidím většinu svých, řeknu kolegů, ale jsou to moji hrdinové a špičky fotografie, takže nedokážu popsat, jak jsem šťastný," řekl Formis. Související články close Magazín Piraňa na steroidech: Podívejte se na obří dravé monstrum žijící v řece Kongo. Zabíjí ostrými zuby Tohoto úchvatného záběru dosáhl využitím koncentrovaného světla blesku, použitím pomalého času závěrky a pečlivou orchestrací pohybu, aby zachytil nebehleda, téměř magicky osvětleného v křišťálově čisté modré vodě. „Pro mě je to jako vodopád, a pak zezadu vidíte ten děsivý obličej. Pořídil jsem několik různých snímků, ale tenhle mám nejraději," vysvětlil Formis. Podvodní fotografie se pro Formise stala "posedlostí" díky jeho otci, který ho seznámil s potápěním a navždy mu změnil jeho život. „Chodit do vody a fotit všechnu tu krásu, to je něco, co je pro mě ctí," poznamenal. Rozšířená ryba má elektrický výboj Nebehled obecný je známý svými jedinečnými adaptacemi, včetně schopnosti generovat elektrický náboj, což je vlastnost, kterou sdílí s dalšími druhy rodu Uranoscopus. Žije podél atlantického pobřeží Evropy a Afriky, daří se mu ve Středozemním a Černém moři a dává přednost písčitým nebo bahnitým písčitým sedimentům podél horní části kontinentálního šelfu. close info The image created by © Yuriy Kvach, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17255546 zoom_in Nebehled obecný Úžasná fotografie pana Formise zachycuje nejen krásu tohoto pozoruhodného tvora, ale také ukazuje zázrak podmořského života. Soutěž Wildlife Photographer of the Year odhalí své celkové vítěze 10. října a výstava Přírodovědného muzea, která představí výběr 100 úžasných fotografií, bude zahájená 13. října a poté se vydá na celosvětové turné. Související články close Magazín Vědci natočili v oceánu šílené stvoření se svítící žárovkou na hlavě. Rozmnožuje se absurdním způsobem Až se příště budete dívat na hladinu oceánu, vzpomeňte si, že pod vlnami se může skrývat víc, než se na první pohled zdá - skrytý svět podmanivé krásy a strašidelných tváří. A ještě jedno video na závěr: Zdroj: Youtube Zdroje: www.bbc.com, news.yahoo.com, www.thenews.com.pk, en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_stargazer

