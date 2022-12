Čas od času se odněkud z nebes nejen u nás, ale i v různých koutech světa ozvou podivné, ne zrovna příjemné zvuky. Děsí a nahánějí strach. Říká se jim nebeské trubky. Jejich záhadný původ může mít svá vědecká vysvětlení…

Ticho a zvuky

Pokud by člověk hledal místečko na Zemi, kde je tzv. hrobové ticho, sotva by ho našel, i kdyby se vypravil do míst daleko vzdálených civilizací. I lístek ze stromu, který spadne na zem můžeme slyšet. „Zpívá“ si samotná Země, zvuky přicházejí z vod, z podzemí i z vesmíru. I doma občas zaslechneme nějaké to zapraskání, lupnutí. Napříč celým světem však lidé v posledních letech zaznamenávají velmi intenzivní hluk, který přichází jakoby odnikud. Může připomínat hřmění, „dlouhý“ výbuch, skřípění a kvílení, nářek, nesehraný orchestr, ve kterém každý muzikant navíc hraje svůj part falešně. Co vám ten zvuk připomíná, můžete nakonec posoudit sami po shlédnutí videa.

Zdroj: Youtube

Není to blud, není to podvod

Poprvé byly podivné mimozemské či nadpozemské zvuky zveřejněny na YouTube v roce 2008. Nahrány byly v běloruském městě Homel. Ve stejném roce se o nevysvětlitelné ohlušující zvuky podělil uživatel kanálu ze Spojených států. V Německu neznámý zvuk připomínající zvuk trubek naprosto vyděsil malé dítě. Podobný zvuk naháněl hrůzu i v Kanadě, kde ho poprvé v roce 2013 zachytila K. Wookeyová z Terrace v Britské Kolumbii.

Další podobný záznam byl pořízen v roce 2011 v Kyjevě, kde připomínal dechovku. Nejmenovaný očitý svědek uvedl: „Zvuk byl extrémně hlasitý, byl slyšet ve městech vzdálených 30-40 km. Bylo to ve zprávách, vyšetřovali to vědci i odborníci, ale stále neexistuje přesné vysvětlení.“ Lidé dlouho poté měli noční můry. A. Traylor, který zachytil zvuky v Montaně v roce 2012 vzpomíná: „Mám živé noční můry od chvíle, kdy jsem zveřejnil velmi děsivé podivné zvuky, strašné, strašné noční můry...“

U nás se občas v některých místech ve večerních hodinách ozývají zvuky podobné výbuchu.

Nebeské trubky

Vše, co si člověk nedokázal vysvětlit, obvykle přisoudil nadpřirozenu. Jsou lidé, kteří věří, že jsou podivné zvuky zněním polnic sedmi andělů z Knihy zjevení, kdy je zatroubení každého z nich předzvěstí apokalypsy. Pak – jak jinak – jsou ve hře mimozemšťané, kteří nám podivnými zvuky posílají vzkaz či varování. Mezi konspirační teorie patří „tajné projekty“ světových agentur, např. na ovlivňování počasí.

Mnoho podivných zvuků v určitých oblastech může mít prosté – místní – vysvětlení. Ať už jde o stavební práce či o koleje či trolejové vedení při posunování vlaků. Prostě člověk a jeho technika. Geolog D. Deming z Oklahomské univerzity přisoudil „záhadné a nevysledovatelné zvuky“, které jsou slyšet na některých místech světa telefonním přenosům a komunikaci letadel amerického námořnictva s ponorkami. Za určitých podmínek se pak takové zvuky rozléhají na míle daleko.

Nejmohutnější orchestr je sama naše planeta. Dle NASA má Země přirozené rádiové emise: „Kdyby lidé měli místo uší rádiové antény, slyšeli bychom pozoruhodnou symfonii podivných zvuků vycházejících z naší vlastní planety. Zní to jako hudební podkres z výpravného vědeckofantastického filmu. Ale jsou skutečné, přestože si jich většinou nejsme vědomi, jsou neustále kolem nás. Například blesky mohou vytvářet strašidelně znějící rádiové emise.“ Dle seismologů se Země rozeznívá slabými „mikroseismickými“ vibracemi a zvoní jako zvon. Neslyšitelné pomalé zvukové vibrace způsobují vlny oceánů, tektonické desky a jiné pohyby. Prská a praská polární záře. Její strašidelné zvuky nahrál akustik U. Laine z Finska. Domnívá se, že je způsobují elektrické náboje v nízké atmosféře, když jsou narušeny magnetickými bouřemi. Za „vhodných“ atmosférických podmínek, změnách tlaku, při zvýšené sluneční aktivitě a magnetických bouřích můžou zemský orchestr zaslechnout i lidé a zvláště pak vnímavější jedinci.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.livescience.com