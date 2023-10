V oblasti legendárních zbraní zaujímá samurajská katana zvláštní místo, které se zapsalo do dějin bojových dovedností a elegance. Ale co kdybychom vám řekli, že existuje katana, která je nejen opředena historií, ale také doslova z jiného světa? Nebeský meč je totiž vyroben z fragmentu meteoritu.

Představte si Nebeský meč, neboli Tentetsutou, katanu ukovanou zručnýma rukama japonského mistra meče Jošinda Jošivary.

close info Chiba Institute of Technology zoom_in Nebeský meč v Japonském muzeu Chiba Institute of Technology

Meč vyrobený z gibeonského meteoritu

Od svých pozemských protějšků se tato katana liší svým příběhem původu - je vyrobena z úlomku železného meteoritu Gibeon, nebeské horniny, která se před miliardami let zřítila do Namibie. Tento meteorit, který vznikl asi před 4 miliardami let z roztříštěných úlomků asteroidu nebo umírající hvězdy, se dostal do rukou mistra řemeslníka.

Výsledek? Čepel, která není jen zbraní, ale i svědectvím o spojení mezi lidstvem a vesmírem. Tato výjimečná katana, nyní známá jako Nebeský meč, je poprvé veřejně vystavena v Chiba Institute of Technology v Japonsku, uložená vedle kusu stejného gibeonského meteoritu, který ji zrodil.

Setkání lidí se železem

Podle institutu Chiba Institute je Nebeský meč symbolem prvních setkání lidí se železem. Představuje tak symbol složitého vztahu mezi lidskou technologií a obrovským prostorem vesmíru, spojení vyrytého do každého centimetru této pozoruhodné čepele.

close info Chiba Institute of Technology zoom_in meteorit z Gabonu

Meče s příchutí vesmíru

Nebeský meč však není jedinou zbraní ukutou z meteoritů, která zdobí náš svět. Napříč historií byly tyto vesmírné úlomky používány k vytvoření mečů nesmírné síly. Například mughalský císař Džahángír vlastnil meče a dýku vyřezané z pořádného meteoritu. Při vykopávání meteoritu se rozžhavila samotná země, což svědčí o jeho nebeském původu.

Na dokument o mečích z meteoritů se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podle jiného příběhu daroval historik James Sowerby ruskému carovi Alexandru I. meč z meteoritu. Tato neocenitelná relikvie však po počátečním období držení záhadně zmizela, aby byla nalezena až po letech.

Inspirace: Avatarův meč

Fascinace zbraněmi kovanými z meteoritů přesahuje rámec historických knih. Moderní řemeslníci a kováři se této nebeské výzvy chopili. Mistr mečíř Tony Swatton zkombinoval kus meteoritu v hodnotě 1652 dolarů s ocelí, aby vytvořil Sokkův meteoritický meč z animovaného seriálu Avatar: Poslední vládce větru.

Nebeský meč se starobylým meteoritovým jádrem je nyní hmatatelným spojením mezi pozemským a mimozemským světem, vzbuzujícím úctu a připomínajícím obrovská tajemství vesmíru vyrytá do čepele vhodné pro nebeského samuraje.

Zdroje: www.unilad.com, www.cnet.com