Můžete si být v dnešní době něčím jistá? Rozhodně ne. Pokud jste se narodila v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, dejte si pozor. V okolí totiž číhá nebezpečí, které vám může pořádně zatopit…

V první řadě vás rozhodně nechceme strašit nějakým násilným činem. Nebezpečí, a leckdy mnohem zákeřnější může číhat i třeba ve vaší nejlepší kamarádce, která si usmyslela, že se jí líbí váš partner. Pozadu není ani holka z podatelny, která se rozhodla získat lepší místo. To vaše. Anebo zjistíte, že vaše dítě tajně kouří.

Nebezpečných věcí či situací je dnes kolem nás mnoho. Nerozhlédneme se na přechodu, nedáme si pozor na kabelku na jezdících schodech v metru, nebo v noci šlápneme na neuklizenou kostku lega tak nešťastně, že je z toho výron.

A protože opatrnosti není nikdy dost, pozor by si měly dát zejména ženy narozené v následujících znameních zvěrokruhu.

Váhy (23. 9. – 23. 10. )

Milá Váho, vy se tak moc snažíte vytvářet kolem sebe harmonickou atmosféru, až z toho máte klapky na očích a nevidíte, co se skutečně děje. Anebo možná nechcete vidět, že se blíží nebezpečí ve formě pomluv, jelikož vy míváte občas tendenci zametat nepodstatné problémy pod koberec a neřešit je.

Ale to byste měla, protože jinak se může stát, že budou použity proti vám. A to nejenom jako výtka, ale dají záminku k daleko větším a razantnějším krokům. A teď jde o to, kde se taková věc děje.

Zkuste se pro jednou oprostit od své snahy o lepší vidění světa bez hádek a problémů. Střízlivým pohledem a s odstupem ideálně ve vzdálenosti Evropa – Amerika zhodnoťte situaci doma i v práci. Jaká je nálada v jednom či druhém táboře? Nemáte pocit ticha před bouří? Pokud ano, spusťte záchranné systémy a vyrazte na steč jako první. Pokud dotyčným protivníkům seberete vítr z plachet, máte šanci hrozící nebezpečí odvrátit.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Vážená Lvice, my víme, že jste silná a sebevědomá žena, která je přesvědčená, že je totální jednička naprosto ve všem. I vaše charisma je rozhodně super, protože vám všichni leží u nohou a jsou spolu s vámi přesvědčeni, že nad vás není.

Jste dokonalá, šarmantní, stylová, ale současně i velmi obětavá, zejména pokud jde o vaši rodinu. A teď se zkuste zamyslet, jestli jste v tomto ohledu nešlápla někomu na kuří oko. Problémy vám totiž mohou dělat i lidé, od kterých byste to vůbec nečekala.

Ne, že by snad byli tak hodní, ale protože vždy působili nenápadným, až poněkud přihlouplým dojmem. Co byste si měla tedy vzít k srdci? Nedávejte zejména před protivníky najevo, že máte nad nimi navrch. Velmi rychle se to totiž může obrátit proti vám.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

No prosím, řeklo by se žena v Beranu, taková silná a mocná, a přitom by měla mít strach z toho, co se kolem ní chystá. Nebojte, ono zase nebude tak horké, jako spíš nepříjemné. Jako hodně impulzivní osůbky, Beranky umí pořádně vyletět a pohádat se.

Problém je v tom, že ony na hádku sice rychle zapomenou, ale druhá strana ne tak docela. Jejich sebejistota totiž s druhými často mocně otřese, jednoduše řečeno, je dost těch, kteří se takových žen bojí.

A co si budeme povídat, takový člověk se Berance nepostaví napřímo, ale udělá to pěkně oklikou, což bude o to horší. Pro vás platí v tuto chvíli jediné, zkuste se zamyslet nad tím, komu jste v poslední době vynadala, a omluvte se. A do budoucna si zapamatujte, že je lepší nejdřív přemýšlet a pak něco říct.

