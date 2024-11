Externí autor 2. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Určitě to znají všichni, kterým už bylo 40. Po této magické číslici život tak nějak ztěžkne. Tedy minimálně při šlápnutí na váhu. Co s tím? Vzdejte se určitého druhu sacharidů.

Také máte pocit, že dřív byl svět tak nějak jednodušší? A hlavně hubnutí. V mladším věku jsme mohli jíst, co jsme chtěli, občas jsme si šli s kamarády zasportovat a kila se ztrácela skoro sama. Dnes je situace jiná. Stačí se podívat na pizzu, zmrzlinu nebo čokoládu a hned máme o tři kila víc.

Život po 40

Lidské tělo se mění v různých fázích života. Po čtyřicítce náš organismus prochází různými změnami, ať už je to klimakterium, andropauza, úbytek svalové a nárůst tukové hmoty. Změn je mnoho, ta zásadní přináší jeden podstatný fakt, pokud se dál stravujeme, jak jsme zvyklí, budeme přibírat. Zásadní změnou tak bude vyloučit ze stravy i určitý typ sacharidů.

Už jsme zmínili zpomalený metabolismus. A to je právě ten důvod, proč je třeba se vyhýbat sacharidům, které se nacházejí ve vysoce zpracovaných potravinách. To jsou takové potraviny a nápoje, které prošly řadou zpracovatelských kroků a obsahují řadu dalších přísad. Jedná se například o sladkosti, müsli tyčinky, pečivo, sladké limonády, hotová jídla, uzeniny apod.

Kromě toho, že tato a podobná jídla jsou nezdravá v každém věku, po čtyřicítce je tělo nezpracuje tak rychle, neposkytnou mu žádné užitečné živiny, minerály, vitamíny ani antioxidanty. Při jejich nadměrné konzumaci se zvyšuje riziko chronických onemocnění jako je cukrovka nebo srdečně cévní choroby. Navíc se díky zvýšené konzumaci cukru více ukládá tuk, což vede ke zvýšení zánětlivých hodnot v těle.

Pozor na nedostatek živin

Byť je obecný věk k zahájení menopauzy 45 let, dr. Stephanie Faubion, ředitelka Centra pro zdraví žen americké Mayo Clinic upozorňuje, že u většiny žen se perimenopauzální symptomy mohou objevovat již kolem třicítky. „Nepochybně vás čekají změny, ale do další fáze života si můžete pomoct tím, že uděláte několik chytrých výživových rozhodnutí, aby vaše tělo stárlo tak elegantně, jak je to jen možné,“ poznamenala Faubion pro Huffpost. Také dodala, že po padesátce ztrácí tělo svalovou hmotu o 1 % ročně a většina dospělých přibírá přibližně kilo ročně. Upozornila, že i když je to náročné, lze přibírání na váze zamezit. Všechno nelze vysportovat, a tak je důležité se zaměřit na to, co máme na talíři.

Jídlo a zdraví ve starším věku

Podle registrované dietoložky Maryann Jacobsenové hrozí mnoha ženám po 40, zvýšené riziko nedostatku živin, i když zdánlivě jedí tak, jako vždy. „To, co se naučíme jíst ve středním věku, ovlivní naše zdraví v pozdějších letech,“ upozorňuje. Místo tyčinek je tak vhodnější zařadit do jídelníčku listovou zeleninu, celer nebo řepu, protože jsou bohaté na dusičnany.

„Pomáhají ženám zvýšit hladinu oxidu dusnatého, která klesá jak stárnutím, tak hormonálními změnami," upozorňuje Jacobsenová. Podle jedné studie dva saláty denně mohou pomoci zvýšit u žen ve středním věku průtok krve související s oxidem dusnatým. K tomu dodává, že je dobré se zaměřit na mikroživiny, včetně hořčíku, zinku, cholinu, omega-3, jódu, vitamínů B a selenu, protože stárnutí a nižší hladiny estrogenu ovlivňují, kolik těchto mikroživin tělo absorbuje.

