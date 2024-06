Je krásné, když je naše zahrada pestrá, co se týká barev i tvarů. Rostliny ovlivňují prostředí, navozují harmonii a jsou pastvou pro oči. Nenechte se ale zmást, protože stromy a keře, které považujete za klenoty své zahrady, jsou ve skutečnosti nebezpeční zabijáci.

Mnoho oblíbených okrasných keřů a stromků klame vhledem. Na pohled působí sice pěkně a nevinně, ale ve skutečnosti jsou jedovaté. Pokud si kolem vašeho domu hrají děti, nebo vaši domácí mazlíčci, zbystřete. Zjistěte včas, na jaké rostliny si musíte dávat pozor.

Kdo by si nepřál mít část svého domu romanticky porostlou břečťanem? Vysedávat si večer se sklenkou dobrého vína ve venkovním altánku, který už dávno pohltila jeho popínavá chapadla. Rod břečťanů má asi 15 poddruhů, některé jsou silně jedovaté.

Právě Břečťan (hedera) vykouzlí útulné prostředí, ale umí nadělat i mnoho škod. Tato popínavka patří mezi ně, protože se šíří obrovskou rychlostí, a je k nezastavení.

Problém může nastat ve chvíli, kdy zjistíte, kolik hmyzu přitahuje, ale také jak umí ničit fasádu domu a vše, co mu přijde do cesty. Vytrhávání kořenů ze zdi domu se nevyplácí, protože mohou být tak hluboko, že na sebe strhnete fasádu, nebo u starších domů dokonce zeď.

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

Často se na zahradě objeví i bolševník obecný (Herecleum sphondylium). Tato rostlina vypadá celkem impozantně se svými bílými květy, ale obsahuje velice agresivní šťávu.

Tekutina obsahuje furokumariny, což jsou chemické látky, které způsobují fytofotodermatitidu. V praxi to znamená to, že jakmile se kůže dotknou sluneční paprsky, naskáčou vám velké puchýře. Pokud se vám šťáva dostane do očí, můžete oslepnout.

Tis červený (Taxus baccata)

Tento keř zdobí mnoho zahrad i veřejných parků. Málokdo ale tuší, že se jedná o smrtelně jedovatou rostlinu. Nebezpečná je úplně celá, kromě červených kalíšků, která sice nejsou pro člověka smrtelná, ale toxická ano.

Obsahuje totiž alkaloid taxin, který napadne nervový systém. Nejdříve ho dráždí a pak tlumí dech i srdce. Zabije s jistotou například 500 kg vážícího koně už při dávce kolem 150 g jehličí. Zvíře zemře do několika minut.

Zerav západní (Thuja occidentalis)

Thuja je také oblíbená dřevina, kterou si lidé sází ve svých zahradách, často používají tyto stromky jako živý plot. Silně jedovatý jehličnan zdobí mnoho parků, hřišť i hřbitovů svým košatým statným tělem s hustými větvemi.

Nejvíce nebezpečné jsou jeho mladé výhonky a jehličí. Obsahuje éterické oleje, silice, pryskyřice, hořčiny a další agresivní látky. Ty způsobují podráždění a záněty kůže, sliznic a ledvin.

Jalovec chvojka (Juniperus sabina)

O jalovci se sice hezky zpívá v lidových písních, ale patří mezi velmi nebezpečné rostliny. Okrasný keř je jedovatý, protože obsahuje éterický olej sabinen, který dráždí sliznice a ledviny.

K otravě může dojít pouhým dotykem srze kůži. Otrava se projevuje kolikami a průjmem, protože je narušen trávicí trakt. Dochází k zánětu ledvin a svalovým křečím.

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

Pokud u vás na zahradě roste trnovník, měli byste zvážit, zda ho neodstranit. Jeho voňavá sladká kůra láká zvířata, ale způsobuje již při malé dávce vážné poškození centrálního nervového systému.

Zdroje: www.goodhousekeeping.com, www.britannica.com, equichannel.cz