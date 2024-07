Krásné slunečné počasí nám sice zlepšuje náladu, ale společně s teplým ročním obdobím se v přírodě objevuje i hmyz. Některé druhy těchto obtížných tvorů, jsou ale nebezpečné i pro nás lidi.

Hmyz je většinou malý, ale dokáže člověku hodně znepříjemnit život. Existuje i takový, který nás může reálně ohrozit na našem zdraví. Ohrožuje člověka buď přímo, tím, že ho kousne, popřípadě bodne, nebo nepřímo, jako přenašeč chorob, nebo jako tzv. škůdce.

Naštěstí se nemusíme bát jedovatých pavouků, štírů nebo nebezpečného bodavého hmyzu. Nacházíme se totiž v mírném podnebném pásmu. Navzdory tomu se ale najde pár jedinců z hmyzí říše, kteří dokážou člověku způsobit zdravotní potíže.

1) Slunéčko sedmitečné

Berušky vůbec nevnímáme jako nebezpečný hmyz. Vídáme je jako ozdoby na sponkách do vlasů, plyšové, čokoládové, nosíme šaty s jejich potiskem apod. Slunéčko sice působí sympaticky, ale právě ono patří do této skupiny. Snad každé dítě rádo bere tohoto broučka do rukou jako něco roztomilého, ale pozor na ně!

Jistě jste si všimli, že když berušku vylekáte, začne okamžitě vylučovat oranžovou tekutinu. Je to obdoba krve bezobratlého hmyzu, měkkýšů a korýšů. Říká se jí hemolymfa, a výrazně páchne. Obsahuje parazíny a jedovaté alkaloidy, které mohou zabít menšího ptáčka.

Děti a osoby s citlivější pokožkou by se měly slunéčkům vyhýbat. Při kontaktu s hemolymfou by totiž mohla nastat nepříjemná alergická reakce. Ta se projevuje svěděním kůže nebo i začervenáním.

2) Klíště

Neexistuje někdo méně oblíbený než klíště. Ošklivý miniaturní hmyz je známý jako „letní upír“, protože s příchodem teplé sezóny se přichytí a přisaje na cokoli živého. Tento parazit žije ve vysoké trávě a jeho jediná životní náplň je čekání na svého hostitele.

Saje krev lidskou i zvířecí. Klíště si nevybírá. Vysává krev tak dlouho, jak potřebuje, nebo dokud není objeveno a odstraněno. Nikdy se klíštěte nedotýkejte holýma rukama jen tak. Může se vmžiku přisát právě na vás.

Parazit je nebezpečný zejména kvůli přenosu nebezpečných chorob, jako je borelióza nebo encefalitida. Klíšťovou boreliózu přenášejí klíšťata ve všech vývojových stádiích, od larev, nymf až po dospělé klíště.

Klíšťová encefalitida postihuje centrální nervový systém. Je to virová infekce, která má různé příznaky a vážné zdravotní dopady. Je potřeba dodržovat preventivní opatření, jako je vhodné ochranné oblečení a používání repelentu.

3) Puchýřík lékařský

Zelený brouček má tělíčko dlouhé mezi 12 a 20 mm. Známý je pod jménem španělská muška a schovává se v listnatých lesích, kde se živí okusováním listů. Krásný zářivý brouček s metalízou je ale velmi zákeřný.

Pokud ho překvapíte, okamžitě začne vylučovat páchnoucí tekutinu. Ta obsahuje kantaridin, což je prudký jed. Způsobuje ošklivé zanícené puchýřky a ve větší míře může dokonce i zabít.

Právě proto možná znáte španělské mušky z detektivek, protože je používali vrazi. Puchýřníka poznáte podle charakteristického pižmového zápachu. Pokud je zápach výrazný, pravděpodobně jste narazili na celou kolonii.

4) Bekyně zlatořitná

Bílý noční motýl se zlatým zadečkem vypadá neškodně, ale ve stádiu housenky vám může nepříjemně ublížit. Chlupatá housenka má totiž duté bílé chloupky, které se při kontaktu polámou.

Na kůži ale tento dotyk zanechá následky. Vyvolá totiž alergickou reakci, která se projevuje jako vyrážka. Běžný je otok, pupínky a svědění. Zasažená pokožka může pálit a bolet. Nepříjemné pocity přetrvávají několik dní.

Bekyně patří mezi škůdce, protože požírá jakékoli listy rostlin. Pro zahrádkáře je obávaným a nezvaným hostem, který napadá pěstované plodiny. Nebezpečné je vdechnutí chloupků housenky, protože mohou způsobit dýchací potíže.

5) Majka fialová

Tmavý brouček s krásnou fialovou metalízou má 10 až 40 mm dlouhé tělíčko. Stejně jako u zmíněných kolegů výše začne brouček v případě ohrožení vylučovat nažloutlou tekutinu.

Majka má na svou obranu olejnatý sekret, který působí jako jed. Obsahuje kantaridin, který je smrtelný nejen pro menší zvířata, ale dokonce i pro člověka. Pokud dávka dosáhne 30 mg, je už pro člověka smrtelná.

Při kontaktu jed neublíží, ale při jeho pozření ucítíte pálení v ústech, což nevěstí nic dobrého. Jed, který se dostane do zažívacího traktu a ledvin, poškozuje tyto orgány tak, že se může objevit krev v moči. U nás můžeme tohoto brouka potkat například v Krkonoších.

Zdroje: https://ekolist.cz, www.ireceptar.cz