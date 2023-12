Herce Jána Kronera si můžeme pamatovat přinejmenším ze dvou pohádek. V O statečném kováři ztvárnil siláka Ondru, v Nebojsovi pak nebojácného dřevorubce Ondru, který se vydává do světa, aby se naučil bát. Skutečný život ale nebývá jako v pohádce. V něm se Janko poprat s „nestvůrou“ zatím nedokázal.

Z herecké dynastie

Oblíbený filmový a divadelní herec Ján Kroner ml. neměl k herectví daleko. Jeho otec Ján, strýc Jozef a strýc Ľudovít, teta Terézia a sestřenice Zuzana – všichni Kronerovi – byli (Zuzana stále je) známí herci. Janko se narodil 1. června 1956 v Povážské Bystrici. Jako dítě byl poměrně stydlivý, herecké geny se začaly projevovat až na škole, kdy nejen bavil třídu, ale prováděl různé „lumpárničky“. Fascinoval ho volný život „světských“ (pozn.: výraz dnes může být považován za hanlivý), jak se tehdy říkalo komunitě kolotočářů, kteří objížděli poutě, jarmarky a slavnosti.

O herectví se začal zajímat až po střední škole, a tak zamířil na bratislavskou VŠMU. Po získání titulu magistr umění se brzy stal obsazovaným hercem. Po dvě desetiletí byl členem souboru Činohry Slovenského národního divadla, také daboval filmy a moderoval. Na počátku 80. letech se začal objevovat před filmovou i televizní kamerou. V novém tisíciletí na vrcholu kariéry si s ním však osud začal těžce pohrávat.

Poprat se s „můrami“

Na sklonku první dekády nového tisíciletí chtěl Janko, jak se často uvádí jeho jméno, oživit bratislavskou Malou scénu, která byla v zoufalém stavu. Během pouhých pár měsíců se mu divadlo podařilo zrekonstruovat a v říjnu 2010 se v něm opět začalo hrát. Jeho obrovské nadšení ale brzy vyprchalo. Nepodařilo se mu sehnat peníze na provoz a na jaře na tiskovce pro novináře oznámil, že končí. Důvodem bylo zklamání z nesplněného slíbeného sponzorství, nepodpořily ho firmy ani samosprávní orgány. Z vyčerpání a stresu se zhroutil. Ač byl zvyklý na kameru, začali ho děsit fotografové, odmítal se fotit. O dva roky později neunesl smrt blízké známé a skončil v psychiatrické léčebně…

Když se srdce zlomí

Janko začal trpět psychickými problémy už dříve, po rozvodu se svou první ženou, slovenskou scénáristkou, dramaturgyní a producentkou Adrianou Kronerovou (*1962), se kterou byl deset let. Důvodem rozchodu byla hercova chorobná žárlivost. Rozpad rodiny snášel velmi špatně, objevila s u něho nespavost a první příznaky deprese. S paní Adrianou má syna Jakuba (*1987), který zdědil talent po své matce a vydal se v jejích stopách. Je televizní a filmový režisér a scénárista.

Za pomoci psychiatrů a přátel se Janko dokázal postavit na nohy. Nedlouho po rozvodu se v roce 2002 znova oženil. Jeho druhou ženou byla herečka Lenka Košická, která mu byla oporou čtrnáct let. Vrátil se i k filmování. Stavy těžké deprese a nesnesitelných nálad se mu však opakovaně vracely, ona je nedokázala unést a požádala o rozvod. Říká ale, že s ním prožila hezké chvíle a vzpomíná jen na to dobré. Mají spolu dceru Paulinu, se kterou se herec stýká jen zřídka.

Janko se po rozchodu odstěhoval ke své sestře, uzavřel se do sebe, před světem, přestal pracovat… Když mu v roce 2016 zemřela milovaná maminka, opět skončil na psychiatrii a poté v různých domovech sociální péče. Před dvěma lety proběhla v mediích zpráva, že se pokusil o sebevraždu. To však jeho blízký přítel vyvrátil. Tak snad lze doufat, že tu svou „nestvůru“ přemůže a opět najde sílu vrátit se do života.

