Byla pro role princezen přímo zrozená. První byla Láskykvět, o kterou bojuje princ Radoslav ve slovenské pohádce Největší pecivál na světě. Poslední, díky níž ji známe i u nás, pak čarodějem zakletá, kterou vysvobodí Nebojsa. Něžná blondýnka však prince v životě nenašla, musela se i vzdát svého snu.

Krásná princeznička

Zuzana Skopálová – Jányová (*21. února 1966) pochází z Bratislavy. Svou první roli princezny si zahrála po boku populárního slovenského herce a tehdejšího idola dívčích srdcí Marka Ťapáka, když jí bylo patnáct let. Poté už jako studentka gymnázia dostala ve filmu Předčasné léto roli středoškolačky Jany, která naivně podlehne svodům lehkomyslného sportovce a otěhotní s ním. I ona se stala matkou jako studentka. Dcera Zuzana se jí narodila během studia VŠMU v Bratislavě. „Mateřskou“ si užila jen krátce, brzy se vrátila ke studiu a hraní. A hrála – hlavně princezny… Školu dokončila v roce 1988. Ten rok si už jako maminka zahrála princeznu poslední, která si odmítne vzít zlého čaroděje a zachrání ji nebojácný dřevorubec Ondra (Ján Kroner ml.) v pohádce Nebojsa.

Paní Zuzana s Jánem Kronerem ml. v pohádce Nebojsa

Po studiích byla deset let členkou Poetického souboru bratislavské Nové scény a měla před sebou slibnou kariéru. Ale…

… poznala zlo

Po prvním krátkém nevydařeném manželství slíbila své „v dobrém i zlém“ svému o dvanáct let staršímu hereckému kolegovi z Nové scény a režiséru Stefanu Kožkovi (1954-2020). Netušila však, že to dobré bude snad jen jejich dcera Rebecca. Kvůli němu se později musela vzdát i svého hereckého snu a zažila s ním hodně těžká období. Jako umělecký šéf nesouhlasil s privatizací divadla, z pozice odstoupil a začal „pouze“ hrát. Bohužel i jako herec skončil. Vedení si našlo záminku a byl propuštěn kvůli „porušení kázně“, ač neoprávněně, jak se po čtyřech letech soudních tahanic ukázalo.

Paní Zuzana se svým manželem Stefanem (2012)

Z divadla však musela odejít i paní Zuzana a stala se herečkou na volné noze. Sice se poté objevila v několika televizních inscenacích a seriálech a věnovala se dabingu, ale příležitostí postupně ubývalo. Těžké finanční období řešil Stefan alkoholem. Paní Zuzana věřila, že „peklo“, které s ním prožívala, pomine. Dokonce mu odpustila, když ji a dceru Zuzanu napadnul nožem a skončil, jako obviněný z týrání a napadení, v cele. Dala mu druhou šanci. Po dvou letech však zjistila, že žít s ním dál už není možné, a že to prostě nemůže zvládnout. V roce 2015 požádala o rozvod.

Nebrečela do polštářů

Poté co se paní Zuzana se svým mužem rozešla, sice přišly další herecké nabídky, ale potřebovala kvůli svým dcerám „jistou“ práci. V té době jí kamarádka, se kterou se znala z Dětského rozhlasového činoherního souboru, nabídla práci v cestovní kanceláři. A tak se paní Zuzana rozhodla změnit i svůj profesní život, nespoléhat se na herecké příležitosti a práci přijala. Po nějaké době „povýšila“, posunula se a začala pracovat v bance. Po třech letech odešla do „soukromého sektoru“. Do jakého, nechce prozradit, ale je to pro ni něco nového, co ji naplňuje, pěkná a smysluplná práce s lidmi, která ji posouvá dál, svěřila se pro Šarm.

Paní Zuzana v roce 2019

A stárnutí?

Se stárnutím si dnes osmapadesátiletá paní Zuzana hlavu nedělá. Považuje ho za přirozený proces, který nelze zastavit. Nějakému neinvazivnímu vylepšení vzhledu se nebrání a nechává se hýčkat v kosmetických salonech. Svůj mladistvý vzhled si udržuje pohybem a žádné diety nedrží. A herectví? To je pro ni krásná kapitola, která ji jistým způsobem chybí a nedokáže ji jen tak „vystřihnout“ ze svého života. Případným nabídkám jako chvilkovému návratu se nebrání. Ale rozhodla se pro jistotu, a jak říká „… i kdybych už nikdy nestála na podiu nebo před kamerou, hrála jsem krásné věci. Ve skutečnosti celý život je hra. To, že dělám něco jiného beru jako fakt. Myslím, že mám v osudu napsanou jinou cestu, než jsem si původně myslela. Pořád musím zkoušet nové věci, takže to tak beru…“

Co dělá je zatím tajemstvím, ale svůj půvab neutají a ani nemusí. I dnes stále vypadá jako „princezna“.

Paní Zuzana v srpnu 2023

