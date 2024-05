Asi bychom těžko hledali člověka, který nepoužívá či někdy nepoužil hlášku z nějakého filmu. Zlidověly i tituly písní, či úryvky textů. Věřte či ne, dokonce z pohádek. Dělat Zagorku se stalo novodobým úslovím. Víte, jak se do našeho jazyka dostalo, co znamená a co s ním má zpěvačka společného?

„Hanička písnička“

Osud jí nedopřál vlastní ani adoptované děťátko, po kterém „Hanička písnička“, jak se říkalo právem zasloužilé umělkyni Haně Zagorové (1946–2022), Zlaté slavici, držitelce mnoha cen a uznání, platinových desek… „Tak po mně něco zůstane!“ řekla před deseti lety stále usměvavá a optimistická dáma české písničky v Krausově show, když se bavili o zlidovělém pojmu „dělat Zagorku“. Není to přirozeně jen to, kromě vzpomínek nám zanechala neuvěřitelných devět set krásných sólových písniček a duetů.

Jak tehdy v pořadu Jana Krause zmínila, věděla, že se to říká, ale netušila, jak vzniklo a co přesně znamená, ač na to byla už před tím několikrát tázána. S úsměvem řekla, že jí to vůbec nevadí, spíš je na to pyšná.

Kde se vzalo?

Slovo hláška se obecně užívá pro nezapomenutelné věty, které zazněly z úst našich herců v legendárních komediích či pohádkách. „Nedělej Zagorku“ v žádném snímku nezaznělo, je to „lidová tvorba“, jak by se dalo říct. V tom, jak a kdy toto slovní spojení vzniklo, nemají úplně jasno ani jazykozpytci, jasné je, že se zpěvačkou souvisí a vždycky bude.

Jeho kořeny nejspíš sahají do 80. let, přesněji řečeno do roku 1980, a ještě přesněji do filmu Trhák. Hana Zagorová v roli učitelky Elišky odolává svodům zámeckého pána Pavla Lenského v podání slovenského herce Juraje Kukury, který jí nadbíhá a projevuje náklonost. Ona si však dává načas, otálí, není schopná dospět k jasnému rozhodnutí a dát mu jasnou odpověď, zda jeho city opětuje.

„Zagorku“, jejího ctitele, známou českou komedii a jednu z mnoha známých písniček, které v ní zazněly, si můžete připomenout na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Jan Kraus si do milé zpěvačky „mile rýpnul“ a nadhodil, že dělat Zagorku znamená dělat dusno, protože je dotyčný namyšlený. Neměl pravdu, už jen proto, že to na zpěvačku vůbec nesedí. Když někdo řekne „nedělej Zagorku a…“ znamená to, nedělej drahoty a pojď s námi třeba na pivo. Jinými slovy, význam dělat Zagorku je otálet, váhat, zdráhat se. Alespoň tak se to vykládá. Nebo máte jiný názor?

Pozn.: hláška je sousloví, (často vtipný/á), výrok či věta, které zlidověly. Nejznámější jsou z filmů, ale může být používána v určitém okruhu společnosti, lidí, rodiny; úsloví je široký pojem, který zahrnuje různé typy ustálených spojení, frází a slovních obratů, nelze ho přesně vymezit, stejně jako rčení či pořekadlo. Pro všechny ustálené obraty se užívá zastřešující termín „frazeologismus“.

Zdroje: tv.nova.cz, zoom.iprima.cz, dvojka.rozhlas.cz, zeny.iprima.cz