Křehká žena se postavila teroristům: letuška zachránila stovky životů

Dne 5. září 1986 dosedlo na ranvej letiště v Karáčí letadlo společnosti Pan Am směřující z Bombaje do USA. Stovka cestujících vystoupila, další měli přistoupit. Znenadání se ozvala střelba. Čtyři palestinští teroristé převlečení za členy letištní kontroly zastřelili jednu z letušek a vtrhli do letadla.

Jiná letuška, bývalá modelka Neerja Bhanotová, mezitím stačila varovat piloty v kokpitu, a ti stihli utéct nouzovým východem. Teroristům se tak zhroutily plány: chtěli zaletět na Kypr a do Izraele, aby odtud vysvobodili vězněné druhy. Bez pilotů ale nemohli nikam. Z frustrace zastřelili jednoho z cestujících, který byl držitelem amerického pasu.

Neerja Bhanotová už dříve uvažovala o tom, jak by se asi v podobné situaci zachovala. "Mami, co bych měla dělat, kdyby naše letadlo unesli teroristi?" ptala se doma. "Vzít nohy na ramena," odvětila matka bez váhání. Neerju odpověď neuspokojila. "Kdyby to udělal každý, kam by naše země dospěla?" opáčila.

Nyní se v té situaci opravdu ocitla. Za tři dny ji čekala oslava 23. narozenin, měla za sebou úspěšnou modelingovou kariéru a krátké nevydařené manželství. Povolání letušky pro ni bylo cestou k nezávislosti. Vložila do něj vše.

Zatímco se teroristé snažili vyjednávat s letištní věží, aby jim byli posláni noví piloti, Neerja Bhanotová rozdávala cestujícím občerstvení a snažila se je uklidňovat. Na palubě bylo 365 lidí, včetně devíti kojenců.

Drama trvalo celých 17 hodin. Venku nastala tma, letadlu už došla energie k osvětlení a teroristé ztratili nervy. Bylo jim jasné, že svého cíle nedosáhnou. Jeden z nich odříkal modlitbu a zamířil pistolí na pás s výbušninami připoutaný k druhému únosci. Sebevražedný výbuch měl rozmetat letadlo na kousky a zabít všechny přítomné na palubě.

Terorista ale ve tmě špatně viděl a minul. Ozvala se jen malá detonace, která nikomu neublížila. Mezitím se posádce letadla podařilo otevřít nouzový východ a spustit klouzačku. Letušky začaly evakuovat cestující a samy rovněž vyskakovaly ven. Jen Neerja Bhanotová nehodlala letadlo opustit, dokud nebudou venku všichni pasažéři, za které cítila odpovědnost. Vlastním tělem ochránila tři malé děti, a sama přitom schytala smrtící kulku. Teroristé ve zmatku postříleli přes 40 lidí, mezi nimi i statečnou letušku.

Do letounu posléze vtrhlo ozbrojené komando a zločince zadrželo. Neerja Bhanotová v rodné Indii posmrtně obdržela státní vyznamenání a objevila se také na poštovních známkách. Její příběh se později dočkal i filmové adaptace.