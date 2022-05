Největší archeologický nález všech dob: Vědec tvrdí, že našel hrobku Nefertiti

Elena Velímská

Nefertiti

Svou krásou proslulá a záhadami opředená starověká egyptská královna Nefertiti je jedinou panovnicí z dob Tutanchamona, jíž místo odkud se z jejího balzamovaného těla měla duše vydat do posmrtného života, dosud nebylo nalezeno. Proto studie archeologa N. Reevese z Arizonské univerzity, která tvrdí, že nalezl její skrytou hrobku, svět ohromila.

Staroegyptská kněžka viděla tajnou hrobku

Za možným objevem nebo přinejmenším zkoumáním Reevese nejspíš stojí pozoruhodná Angličanka irského původu D. L. Eadyová (1904-1981) známá jako Omm Seti. Ve třech letech spadla ze schodů a byla prohlášena za mrtvou. Jako zázrakem oživla, avšak plná vzpomínek na svůj život v jiné době a jiné zemi. Věřila, že kdysi byla staroegyptskou kněžkou a milenkou faraona Sethiho I. Egyptem žila ve svém dětství i mládí. Do Egypta se nakonec provdala a spřátelila se s mnoha známými archeology. Pracovala v Oddělení egyptských starožitností. Je „objevitelkou“ několika významných nálezů. Ne jako archeoložka, ale prostě si jen vzpomněla, co kde „tenkrát“ bylo. A bylo. A archeologové to našli. A pak jednou řekla, že ví, kde leží Nefertiti. „Je v Údolí králů, zcela blízko Tutanchamona," píše se v její biografii. „Ale je na místě, kde by ji nikdo hledal. A její hrobka je podle všeho stále neporušená.“

Úžasné zjištění

Hrobka Nefertiti, manželky krále Achnatona by rozhodně byla neuvěřitelným nálezem sama o sobě, ale její obsah by mohl předčit i samotné historické poklady hrobky Tutanchamona. Archeolog Reeves roky pečlivě zpracovával a studoval 3D údaje z Tutanchamovovy hrobky z roku 2009 společnosti Factum Arte. V roce 2015 svou dlouhodobou studii uveřejnil. Podle něho jsou pod vrstvami nátěrů trhliny, které naznačují, že tam jsou skryté zapečetěné dveře. „Jedny by mohly být do skladovací komory,“ řekl, „… větší, na severní straně pohřební místnosti, by mohly vést do místnosti s ostatky Nefertiti.“ Reeves dále uvedl: „Pokud se mýlím, tak se mýlím. Ale pokud mám pravdu, mohl by to být největší archeologický objev, jaký byl kdy učiněn."

Vědecká debata

Ne všichni archeologové jeho nadšení z úžasného odhalení sdíleli, někteří byli značně skeptičtí. I sám Reeves dál zkoumal veškeré náznaky a možné důkazy. Od Rady pro starožitnosti Egypta dostal povolení provést v hrobce 3D rezonance a předběžná analýza naznačila odlišnou teplotu severní stěny, bylo však nutné další zkoumání. Egyptský tým vědců pod vedením bývalého ministra starožitností M. Eladamatyho zkoumal stěnu pomocí radarů a objevil prostor asi sedm metrů vysoký a 33 metrů dlouhý. Další roky však italský vědecký tým F. Porcelliho také pomocí radarů hrobku zkoumal a v roce 2018 došel k závěru, že tam nic není. „Je to možná zklamání“, řekl Porcelli. Egyptolog Z. Hawasse prohlásil, že technologie Eldamatyho týmu nebyly spolehlivé.

Najdou si svou Nefertiti Egypťané sami?

Dle posledních zpráv z prosince roku 2021 bylo po hrobce královny Nefertiti pod vedením Hawase zahájeno nové pátrání. „Tým egyptských archeologů vytvořený v roce 2017 má za úkol hrobku najít a odkrýt. Je to zcela egyptská mise. A je to poprvé, co vede vykopávky na archeologických nalezištích, kde vždy pracovaly zahraniční mise,“ sdělil serveru Al-Monitor Hawass. „Neexistují žádné vědecké důkazy, které by potvrzovaly teorii, že královna Nefertiti byla pohřbena uvnitř Tutanchamonovy hrobky. Domníváme se, že mohla být pohřbena v Západním údolí vedle hrobky krále Amenhotepa III. V této oblasti je stále mnoho neodhalených tajemství o starých Egypťanech," dodal Hawass. „Nalezení Nefertitiny hrobky by bylo nejdůležitějším archeologickým objevem na světě, a dokonce objevem století,“ řekl „…pokud by egyptský tým objevil královninu mumii a co skrývá její hrobka, přepsalo by to dějiny, zejména proto, že se po ní pátrá už desítky let,“ uzavřel Hawass. A slova Omm Seti? Třeba měla pravdu. Jen si je archeologové zatím špatně vykládají.

