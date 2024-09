Externí autor 30. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Fakt, že jste konečně našla účes, ve kterém se cítíte šik a navíc je i velmi praktický na úpravu, ještě nemusí znamenat, že v něm budete líbit partnerovi. Podívejte se na pět vlasových stylingů, které muži na ženách doslova nesnášejí.

Možná si teď právě říkáte, co je chlapovi do mého účesu, nosím ho já a ne on. Vlastně máte na jednu stranu pravdu. Na druhou je ale třeba si přiznat, že každou ženu potěší, když ji muž pochválí, jak jí to sluší.

Třeba nosíte účes podle poslední módy, v němž si kadeřnice vyhrála s barvami, střihy, anebo ho pořádně prodloužila. To ale neznamená, že váš partner bude z takové kreace paf. Odjakživa totiž platí, že muži fandí hlavně zdravě vypadajícím a přirozeně působícím vlasům. A jaké účesy se vymykají do té míry, že je naopak nesnášejí? Podívejte se na pět z nich...

1. Přetupírovaná a přelakovaná „helma“

Tupírování je stará kadeřnická technika, která přidá objem tenkým a řídkým vlasům. Nesmí se to s ní ale přehnat, protože jinak si na hlavě vytvoříte doslova helmu, která působí značně nepřirozeným dojmem. V takovém vlasovém stylingu pak budete působit, jako když jste se zapomněla v osmdesátkách. Muži navíc raději dávají přednost účesům, kterých se mohou dotýkat. Natupírované vlasy vyvolávají dojem náročné údržby a jaksi přirozeně udržují v odstupu.

Nepříjemné vizuálně i na dotyk jsou přelakované vlasy. Je sice fajn, že „účes drží“, jak se kdysi říkalo v jedné reklamě na lak na vlasy, ale pokud se větru nehne asi vlásek, celá kreace působí směšně a vyumělkovaně.

2. Příliš krátké vlasy

Říká se, že s věkem by ženy měly vlasy zkracovat. Tenhle názor je ovšem přežitý. Zejména v případě, kdy má žena i v pozdějším věku husté a kvalitní vlasy. V opačném případě se nebojte dát šanci třeba Pixie střihu, se kterým uděláte díru do světa. Jenom musíte počítat s faktem, že spousta mužů má na tenhle střih, zejména v ultra krátké variantě, negativní názor.

Podle nich totiž ženy tímto střihem ztrácejí ženskost. Dokonce se objevují názory, že takový look vytváří dojem přísnosti, maskulinity a přidávají roky. A to nechceme žádná...

3. Prodloužené vlasy

Prodlužování vlasů je trend, který může mnohým ženám vyřešit trápení s pomalu dorůstající i řídkou kšticí. Jenže pokud to s prodlužováním přežene, vlasy mohou působit nepřirozeně a vzniká nesoulad mezi strukturou a délkou, což řadu mužů spíš odstrašuje. Tak zkuste si představit jak se v láskyplných chvílích dotýkáte vlasů, které jsou sice možná pravé, ale nikoli toho, kdo je má momentálně na hlavě.

Jestliže se s ohledem na kvalitu vlasů rozhodnete pro tuto metodu, vybírejte pečlivě kadeřníka, který vám ji provede. Výsledkem by totiž měl být co nejpřirozenější look.

4. Trvalá

Líbí se vám kudrnaté vlasy, ale pánbůh vám tenhle benefit nenadělil, takže se rozhodnete pro trvalou. Mějte na paměti, že zatímco přirozeně vlnité kadeře jsou krásné, malé spirálky, jedna jako druhá, působí značně vyumělkovaným dojmem. A další problém, muži obvykle dávají přednost právě přirozeným vlnám.

Myslete rovněž na to, že kudrlinky byly hitem minulého století, takže je dost pravděpodobné, že tenhle účes nosila i partnerova máma. A takhle přece vypadat nechcete. Navíc trvalá ničí vlasy a v kontextu s vaší tchyní přidává roky.

5. Nevhodně zvolené barvy

Čím je žena starší, tím víc by měla zesvětlovat vlasy. Tak tahle mantra už dávno neplatí. Jde totiž o to, že barva vlasů by měla potlačit nedostatky v obličeji, kterých s věkem přibývá. Navíc, jestli něco muže skutečně odpuzuje, pak je to kysličníková blondýna, stejně jako černovláska připomínající Morticii z Addamsovy rodiny.

Stejně jako ve výše zmíněných případech, i v tomto muži dávají přednost přirozeným odstínům, které ladí s pletí pomáhají dotvářet mladistvý look.

