Externí autor 22. 5. 2024 clock 3 minuty

Říkají vám ostatní, že máte laskavé srdce a dobrota z vás září na dálku? Možná jste se narodila v některém z nejlaskavějších znamení zvěrokruhu. Podívejte se, jestli náhodou nepatříte mezi některé z nich.

I v dnešním konzumním světě se najdou lidé, kteří víc než na sebe, myslí na ostatní. Dokonce tolik, že jsou ochotni přijít o vlastní pohodlí, aby pomohli lidem, kteří se nacházejí v nelehké životní situaci. Přečtěte si, jak se projevují nejlaskavější znamení zvěrokruhu.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Je celkem jasné, že do výčtu nejlaskavějších znamení zvěrokruhu patří Rak. Do vínku jim totiž byla dána soucitná a pečující povaha, což se projevuje například tím, že téměř stoprocentně na vás poznají, že se něco děje. Račice je vždy připravena poskytnout nejenom dobrou radu, ale pokaždé se bude zajímat, jestli nepotřebujete fyzickou, materiální či jinou pomoc.

Jakmile se objeví problém, její osobní potřeby jdou stranou. Je pro ni extrémně důležité, aby všichni kolem ní byli v pohodě. Teprve pak se věnuje i sama sobě.

Račice kolem sebe vytváří komunity lidí, o které se příkladně stará. Mít takovou sousedku je radost. Nejenom že vám bude ochotně zalévat kytky, zatímco vy se budete slunit u vody, ale klidně pohlídá vašeho psa a nebude jí za těžko vám upéct koláč na přivítanou.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Kam přijde, tam vytváří klid a pohodu. Žena narozená ve znamení Vah je pověstná svým smyslem pro spravedlnost a harmonickou atmosféru. Dokáže tišit konflikty, protože má přirozenou schopnost nahlížet na problémy z více úhlů pohledu. Vyslechne vás, kdykoli se potřebujete vypovídat.

Uvidět Váhu znamená získat dobrou náladu, protože má v sobě něco přirozeně radostného. Navíc její úsměvy i nádherný smích rozhodně nejsou hrané, ale ryze skutečné. Šlápnul vám v práci šéf na kuří oko, pomlouvají vás kolegové a ve škole vašeho potomka vás taky nepotěšili? Zavolejte Váze a běžte s ní na kafe. Zaručujeme, že se vám nálada zlepší alespoň o devadesát devět procent.

Váhy patří mezi vzdušná znamení, která vynikají svými komunikačními schopnostmi. Ve společnosti ženu Váhu proto nikdy nenajdete sedět v koutě. Vždy bývá obletována spoustou zájemců a to nejenom proto, že je sympatická a chová se k ostatním přátelsky, ale také pro svou dobromyslnou povahu a optimismus.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Možná si teď říkáte, proč Býk, když ženy v tomto znamení působí spíš jako tvrdohlavé, ambiciózní a sebestředné osoby, se kterými není radno si vůbec nic začínat, natož od nich něco čekat. Nemohli byste se mýlit víc, protože pod zdánlivě nepřístupným zevnějškem se skrývá laskavá a obětavá žena.

S ohledem na svou Býčí povahu se takové ženy snadno neotvírají novým lidem. Važte si tedy toho, když vás pustí do svého srdce a mysli, protože to se jen tak někomu nestává. Navíc je to pro ni na vždy. Žena v Býku je víc než loajální. Alespoň dobrým slovem vás potěší i v situaci, kdy ona sama lidově řečeno padá na ústa.

