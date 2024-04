Který muž by si nepřál získat srdce ženy krásné jako obrázek. Každý má samozřejmě jiný vkus, ale v několika případech se všichni pánové jednohlasně shodnou. Tři zrozenkyně zvěrokruhu jsou tak půvabné, že se líbí všem. Patříte mezi největší krásky horoskopu i vy?

Co člověk, to jiný vkus. Zatímco jeden muž má rád krátkovlasé štíhlé ženy, jiný šílí po dlouhovlasých dámách s kyprými tvary a někdo je zase úplně paf z kudrnaté pihaté zrzky. Příroda to tak na světě zařídila skvěle, protože by to byla nuda, kdyby se všem chlapům líbil pouze jeden typ žen.

Existují ale dámy, které okouzlí úplně každého mužského. Je v nich něco neodolatelného, co nikdo nedokáže vysvětlit. Při setkání s nimi všichni muži zapomenou na svůj obvyklý vkus a dvoří se jim jako o život. Astrologové zjistili, že se tyto univerzální krásky rodí v určitých znameních zvěrokruhu.

Pokud patříte mezi následující tři znamení, jste ve výhodě. Líbíte se totiž všem chlapům, bez ohledu, zda jste drobná, vysoká nebo statná. Kamkoli přijdete, můžete si jen ukázat prstem na toho, který se líbí právě vám.

Lev – Královna krásy (23. 7. až 22. 8.)



Tyto ženy jsou snem každého muže. Jsou to hvězdy už od základní školy, kdy byly láskami spolužáků. Kamkoli přijdou, přitahují pozornost. Mají styl, dokonalý vzhled a působí jako filmové hvězdy. Nechybí jim sebevědomí ani vnitřní síla, která z nich vyzařuje. Jsou to neodolatelné krásky a velmi dobře to o sobě vědí.

Těmto ženám dělá navíc obdiv dobře. Mají ladné pohyby, které vám dovolí pozorovat. Když na sobě Lvice cítí pohledy mužů, viditelně si je užívá. Ví, že jí to zatraceně sluší, protože na svém dokonalém vzhledu doma u zrcadla dlouho pracovala. Co kdyby potkala toho pravého? Nebo filmového režiséra.

Povaha Lvic je třešinkou na dortu, protože přivádí celou osobnost této dámy k dokonalosti. Mají totiž dobré srdce, jsou soucitné a chápavé. Tyto zrozenkyně vám obětavě přispěchají na pomoc, pokud potřebujete podporu. Pravidelně přispívají na charitu a zachraňují opuštěná zvířátka.

Ryby – Zasněná víla (21. 2. až 20. 3.)

Rybky jsou éterické víly zvěrokruhu. Jsou to zasněné bytosti, které nosí svou hlavu neustále někde v oblacích. Tím dokážou muže přímo okouzlit, protože působí jako z jiného světa. Pánové se vedle nich mění v udatné rytíře, protože její přítomnost v nich vyvolává ochranitelské pudy.

Navíc je na těchto ženách něco tajemného, co opačnému pohlaví nedá spát. Mají dar intuice a mnohdy se věnují léčitelství, výkladu karet nebo věštění. Kreativní Ryby potřebují neustále něco vytvářet, tím druhé inspirují. U mužů si tím získávají obdiv a úctu, protože nejsou líné, a pořád něco tvoří.

Tyto ženy mají soucitnou a empatickou povahu. Jsou to citlivé duše s dobrým srdcem, a mají pro muže pochopení. Nechtějí své partnery předělávat, ani jim neříkají, co mají dělat. Jakmile se i sebevětší drsňák zahledí do očí této dámy, utopí se v nich a jeho srdce je nadobro očarováno.

Štír - Svůdná čarodějka (24. 10. až 22. 11.)

Pokud se ve zvěrokruhu nachází skutečná čarodějka, která ovládá nadpřirozená kouzla, je to žena narozená ve Štíru. Je tajemná a neskutečně svůdná. Má pronikavý pevný pohled, se kterým neuhne. Jako by muže uhranula, nebo zhypnotizovala. Její charisma je přitahuje magnetickou silou.

Tyto dámy patří k těm nejvášnivějším z celého horoskopu. Umí ovládnout mužské srdce, protože si s nimi umí hrát. Její milostné intriky dohání opačné pohlaví k šílenství. Mohla by ostatní ženy vyučovat, jak muže zaujmout, zacházet s nimi, a jak si získat navždy jejich srdce.

Na pohled se zdají chladné a nedostupné, ale mají dobré srdce. Pokud se vám otevřou a dovolí vám nahlédnout do své duše, pochopíte, že jsou to velmi citlivé a soucitné dámy. Jsou připraveny kdykoli nabídnout potřebným svou pomoc, ať už psychickou, fyzickou, nebo třeba finanční.

