„… peníze mám radši, ty stojej za hádku“ zpíval Richard Müller v písni Štěstí je krásná věc, kterou skvělým textem opatřil Michal Horáček. Právě on patří mezi naše významné osobnosti, které si můžou dovolit koupit víc než karton „malborek“, jak v ní zaznělo…

Jak si přišly k penězům některé celebrity showbyznysu?

Výherní tiket

Michal Horáček (*23. července 1952) se netají tím, že měl srdce hráče už jako kluk a vydělávat peníze je příjemné. Nevyhrál je v loterii, ačkoli si k nim přišel také díky „sázkám“. V 70. letech začal sázet na dostihové koně ve Velké Chuchli, to ho přivedlo k zájmu o chov koní. Začal přispívat do zahraničních dostihových časopisů, za což získal novinářskou cenu a studijní stipendium, ale to je jiná kapitola, ačkoli to má s jeho bohatou kariérou souvislost,

close info Lux Senn / Shutterstock zoom_in Ilustrační obrázek

V roce 1990 založil s kamarády akciovou společnost Fortuna. Po patnácti letech prosperující podnik prodali za přibližně 2,4 miliardy korun. S tučným kontem by jistě nemusel pracovat, ale pracuje. Nelze nezmínit, že jako velmi úspěšný spisovatel, novinář, textař, básník, producent, pedagog a dnes hlavně podnikatel by jistě hluboko do kapsy neměl, i kdyby neseděl v představenstvu sázkové kanceláře. Vlastní několik nemovitostí, do kterých rád investuje, a „pane“ mu říká majetek, který se blíží jedničce a devíti nulám, který nabyl poctivě.

Měl talent i nos

Na seznamu českých nejbohatších celebrit hudebního průmyslu je velmi plodný producent a muzikant František Janeček (*14. září 1944). Spolupracoval s řadou známých zpěváků a v polovině 70. let založil úspěšnou kapelu Kroky, ve které začínaly pozdější pěvecké hvězdy. Jak je o něm známo, byl velmi zdatný lovec talentů, na které měl neuvěřitelný nos.

Po rozpadu kapely na počátku 90. let založil s Karlem Gottem agenturu GoJa. Stal se producentem mistrových turné, vydávání desek, autogramiád… Když z ní zpěvák kvůli neshodám odešel, Janeček pokračoval a stal se producentem muzikálů. Je autorem okolo dvou set hitů, z nichž mu na tučné konto (kromě honorářů) plynou autorské poplatky. Vlastní několik luxusních nemovitostí ve Spojených státech a Dominikánské republice, kterých si patřičně užívá.

Talent a štěstí

Vladimíra Štancla (*14. července 1960) objevil jako talentovaného jazzového pianistu právě Janeček, přetáhl si do svých Kroků a dal mu umělecké jméno Michal David. Jak dnes další z našich milionářů vzpomíná, „Franta“ z něho udělal hvězdu, ale štěstí měl i kapelník. Jejich spolupráce byla velmi úspěšná, prodávali miliony desek, napsali spolu písničky, které stále žijí, a z nichž žijí i oni. Michal nejen koncertuje, vlastní nahrávací studio v přilehlé vile v odhadované ceně dvaceti milionů, kterou stejně jako byt v Praze a dům s bazénem na Kanárských ostrovech přepsal na manželku.

close info carlos castilla / Shutterstock zoom_in Tenerife, ostrov, kde manželé Davidovi vlastní vilku. V ní přečkali dobu covidu (ilustrační obrázek)

Na producenta, v jejím případě Petra Hanniga (*20. ledna 1946), měla kliku dámská krejčová Hana Zaňáková (*7. dubna 1966), který ji jako zpěvačku objevil v kapele. Dal jí jméno Lucie Bílá a na sólovou dráhu na podia poslal písničkou Neposlušné tenisky. Dnes je jedna z našich nejlépe placených interpretů, ale také podnikatelka, majitelka a producentka svého divadla. V Otvovicích vlastní kulturní dům s restaurací a luxusní vilu. Peněz má, jak se říká na rozdávání, a jako filantropka ze svého prasátka se čtvrtkou miliardy neváhá trochu odsypat.

Nikoho nepřekvapí, že horním příčkám žebříčku hvězd, které si své miliony vyzpívaly, vévodí Karel Gott (1939–2019), který patřil mezi nejlépe placené hvězdy. Jen cena jeho luxusní vily na Bertramce, kterou nechal ještě za života přepsat na svou ženu Ivanu (*20. ledna 1976), se odhaduje na padesát milionů. Zdědila mistrovy obrazy, umělecká díla, šperky, cenné papíry a práva na hudební díla a je z ní bezmála miliardářka. Nespravuje však jen jeho majetek, ale i odkaz.

Zdroje: www.svetzeny.cz, www.ahaonline.cz, www.denik.cz, www.extra.cz