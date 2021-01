Karel Kostka má IQ 206. Jak žije a čím se živí nejchytřejší Čech

Byl jeden z prvních, kdo po revoluci otevřel soukromé gymnázium. Tehdy se mu hlásilo tisíce žáků. Proč? Protože styl učení je na jeho škole jiný, než čím si prošla většina z nás. Aby Karel Kostka zjistil, jestli má vůbec na to, aby byl ředitelem, zašel se otestovat do Mensy. A tam mu naměřili IQ 206.

Nevypadá ani jako robot, není autista a nevyhýbá se lidem. Vypadá vlastně úplně obyčejně. Miluje svoji práci, chová ovce, hraje na klavír a na kytaru. Aby ukočíroval své myšlenky, píše knihy a maluje obrazy. Jeho životním posláním se stalo vzdělávání. Ke střední škole založil navíc mateřskou, základní a vysokou soukromou školu. Tady ale končí jeho obyčejnost, protože na co sáhne, to se mu povede. Pod pseudonymem Karel Cubeca vydává minimálně jednou ročně beletristické knihy, jež jsou mezi čtenáři tak oblíbené, že si je u nakladatele sami žádají. Stejně tak jeho obrazy,které vystavuje po celém světě.

Přitom nikdy umění nestudoval. Po maturitě na zemědělské škole odešel do Olomouce na pedagogickou fakultu a poté učil češtinu, literaturu a občanskou nauku. Jakmile ale přišla změna režimu, bylo jasno. Založí si vlastní soukromou střední školu. Ne s cílem vydělávat miliony, ale realizovat se v něčem, co ponese jeho jméno. A za školu Kostka se nyní stydět nemusí. Média jeho podnikání přirovnávají k proslulosti a kvalitě těch nejlepších světových značek.

Zdroj: Profimedia.cz

I když je Karel Kostka nejchytřejším Čechem, stále klade důraz na svou intuici. Na ni spoléhal i při testování v Mense. „Nemám matematické myšlení. Když jsem testy uviděl, možná pět minut jsem byl úplně mimo. Ale pomohlo mi to, čemu říkám orientace v prostoru."

Stejnou "orientaci" využívá také ve své tvorbě. "Intuice je do jisté míry podmíněna i zkušeností. Přitom nepotřebuje žádné zvláštní myšlenkové úsilí, jde to prostě samo. A to platí i u vypracování IQ testů. Drtivá většina testovaných řeší jednotlivé úkoly s uplatněním matematiky, geometrie, logiky, tedy usilovného myšlení, a pak je malinká skupina těch, kteří je řeší intuitivně. Do ní patřím i já. Nijak nad úkoly nepřemýšlím a intuitivně přicházím na řešení, aniž bych si lámal hlavu a pachtil se rozumovým procesem." Zní to jako kouzlo? Rozhodně ano.

Stejné kouzlo funguje nejen u něho, ale také u studentů, kteří jeho instituce navštěvují. "Žáci na devítiletkách jsou svazováni nařízeními, rozvrhem, školním řádem a učitelskými pokyny. Ale Komenský říká, že lidská přirozenost chce být vedena k tomu, k čemu směřuje. Nechce být smýkána, vlečena, strkána, nucena… Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se. A tak bychom mohli pokračovat." A tak nechává své studenty diskutovat, ptát se nebo je posílá do zahraničí na výměnné pobyty. On sám však nerad někam jezdí. Zde se ukazuje, že i geniální mozek může mít handicap. Karel Kostka je totiž introvert "jako poleno" a na pivo nebo kávu byste ho prý rozhodně nevytáhli. (Zdroje: www.ceskatelevize.cz, Gejzír, duben 2019, www.flowee.cz, cizivilizace, prosinec 2019, www.blesk.cz, zprávy-události-zajímavosti, prosinec 2008)