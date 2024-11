Externí autor 27. 11. 2024 clock 4 minuty

Milé dámy, pokud chcete mít po boku toho nejchytřejšího muže na světě, využijte hvězdy. Podívejte se, v jakých znameních zvěrokruhu se rodí muži, kteří patří k těm nejinteligentnějším.

Hned na začátek je třeba říci, že existují různé druhy inteligence, proto, pokud v níže uvedeném seznamu nenajde svého partnera, či pánové přímo sami sebe, nic si z toho nedělejte. Však už i Albert Einstein říkal, že skutečným znakem inteligence nejsou znalosti, ale představivost.

Zde se podívejte na pět znamení, která mají pořádně pod čepicí…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

První místo mezi nejchytřejšími muži získávají ti, kteří se narodili ve znamení Vodnáře. Definuje je vysoká míra sociální, intelektuální a emoční inteligence. Vlastně na jaký typ inteligence si vzpomenete, té jim hvězdy nadělily nadprůměrně. Vodnář je úspěšný ve všem, na co sáhne. Je celkem jedno, jestli pomáhá sirotkům v Africe nebo vystupuje na mezinárodní konferenci. Vždy po sobě zanechává výraznou stopu. Jeho plus jsou jasně definované cíle, kterých umí vzhledem ke své praktické inteligenci, celkem snadno dosáhnout.

Kromě toho má velký smysl pro humor, což je dáno faktem, že Vodnáři jsou vzdušné znamení. Právě veselá povaha v kombinaci s inteligencí jim pomáhá dostat se z každé těžké životní situace. Tihle lidé jsou jiní. Možná trochu svérázní, ale vždy originální. Tomu se nedivme, protože jim vládne Uran, což je planeta originality.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Tihle pánové jsou také chytří, ale nad jejich inteligencí malinko převyšuje intuice. Víte proč? Je to snadné, Štír je vodní znamení a tedy spolu s Rybami a Raky patří k těm nejintuitivnějším z horoskopu. Co to znamená? Nemusí moc přemýšlet, kouknou a cítí, že je něco „jinak“. Faktem zůstává, že se neřídí výhradně intuicí, ale spojují tyto dvě vlastnosti dohromady.

Bývají to dobří vyjednavači, obchodníci, detektivové. Nicméně také introverti, kteří svůj bystrý rozum používají pouze pro své vlastní účely a svou inteligenci nedávají příliš najevo, což je rozhodně škoda.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Až potkáte chlápka, co působí dojmem, že životem proplouvá s lehkostí vánku, je to nepochybně Blíženec. Tenhle člověk si vzhledem ke své nadprůměrné inteligenci a jedinečné kreativitě totiž dokáže poradit s jakýmkoli problémem, který mu život postaví do cesty. Blížencům vládne Merkur, čímž je jasné, proč patří do seznamu chytrých. Je totiž planeta intelektu, komunikace a bystré mysli.

Když se rozdávala sociální inteligence, Blíženec si šel přidat dvakrát. Upovídaný, ale vždy k věci, se může pochlubit spoustou přátel, kteří ho berou jako zábavného společníka. Vždy umí najít společnou řeč a díky své zvídavosti se dál přirozeně rozvíjí.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Nejenom Blíženci, ale i Střelci jsou pěkní zvědavci. Díky tomu ale mají přehled o trendech i o tom, co se kolem nich děje. Zrozenci v tomto znamení zvěrokruhu se rádi obklopují houfem přátel. Dobře si vybírají, protože umí číst v lidech, takže jim nehrozí, že se nějak příliš zklamou v lidech.

Na své inteligenci si velmi zakládají a neustále se učí něco nového. Klidně je můžete zkritizovat, navrhnout lepší postup, ale počítejte s tím, že si stejně obvykle dělají vše po svém. Ne proto, že by vás ignorovali, ale proto, že si věří. Střelec je ohnivé znamení, takže čekejte pohodáře a dobrodruha. Motá se kolem něj planeta Jupiter, proto patří i k těm nejšťastnějším znamením zvěrokruhu.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Spravedlnosti, tvé jméno jsou Váhy. Tak to prostě je. Znamení Vah vítězí s logikou a promyšleným postupem. Muž Váha je vítěz už jenom proto, že je vždy tři tahy napřed před svou konkurencí. Někdo by tomu řekl vypočítavost, ale těmto lidem jde hlavně o spravedlnost a harmonické uspořádání světa.

Je vám jasné, že nemůžou nikdy prohrát, ale jsou vždy vítězi. Spolu s Rybami a Rakem je tohle znamení považováno za jedno z emocionálně nejinteligentnějších znamení zvěrokruhu. Dokonale vnímá a chápe pocity ostatních a také umí vyslechnout a utěšit.

