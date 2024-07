Externí autor 5. 7. 2024 clock 3 minuty

O ženách se říká ledacos a mnohdy se podceňuje jejich brilantní myšlení. Takže pánové, pokud dáváte přednost polovičkám, kterým to pálí, podívejte se, jaké jsou nejchytřejší ženy podle znamení horoskopu. Na tři z nich si nepřijde nikdo.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Vzdušné znamení Vodnáře patří k nejinteligentnějším znamením zvěrokruhu. Vodnářky mívají velmi specifický, až analytický přístup k mnoha věcem. Umí si udržet nadhled a chladnou hlavu i v té nejsložitější a nejtěžší situaci. V jakémkoli problému se zorientují často během pár minut a stejně tak rychle umí najít vhodné řešení, jak z něj ven.

Pozor na to, co před Vodnářkou říkáte. Má velmi dobrou paměť a mnoho věcí nezapomíná ani po letech. Nebojte se s ní vyrazit do neznámého města, kde ona byla před mnoha lety. Spolehlivě si totiž pamatuje cestu a nezklame vás ani v lese, či všude tam kde je třeba dobrá orientace.

O Vodnářkách se dá říci, že neznají hranice. Lépe řečeno pro ně znamenají výzvy, které je třeba překonávat. Zatímco vy jste na startu, ony už hrají o dvě pole dál. A dělají to způsobem, ze kterého se mnozí doslova jeví, jenže v podání Vodnářky funguje. Jinými slovy, nečekejte, že se tato žena bude chovat podle pravidel, protože vymýšlí svoje vlastní.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

I když bývá logika u žen terčem mnohých vtipů, zrozenkyně v Kozorohovi to natřou v logickém uvažování nejednomu muži. Dá se totiž o nich říct, že doslova milují vše, kde mohou uplatnit své logické myšlení. Velmi rychle pochopí ty nejsložitější souvislosti a vyřeší nejzáludnější problémy.

Takové ženy se uplatní zejména v profesích, které pracují s logickými vazbami. Najdete je například jako vědkyně v různých oborech, ale také třeba jako manažerky v IT či jiných technických firmách. Jejich dalším plus je totiž naprostá soustředěnost, která zaručuje, že jejich práce obvykle bývají zcela bezchybné.

Žena narozená ve znamení Kozoroha stojí vždy na vlastních nohou. Na život se dívá realistickým pohledem. Nic si nepřikrášluje, ale ani nemívá negativní postoj. Bere zkrátka věci takové, jaké jsou. I když se to vzhledem k její zdánlivě odtažité povaze nemusí tak jevit, dokáže být skvělá kamarádka a milující partnerka.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Třetí do party chytrých žen jsou Štírky. Jejich předností je značná intuice a nedostižný pozorovací smysl, který jim umožňuje nahlédnout pod povrch. Laicky řečeno, Štírce nelžete. Pozná to na vás, i kdybyste patřili k profesionálním podvodníkům.

Nadprůměrná inteligence ženy narozené ve znamení Štíra jí umožňuje číst mezi řádky. Proto si dávejte pozor, co jí říkáte. Je totiž schopná odhalit, co ve skutečnosti chcete. Tohle strategické myšlení Štírka uplatňuje v profesích vyžadujících kontakt s lidmi.

Štírky jsou velmi silné ženy, které definuje zdravé sebevědomí a nezávislost. I když se mnohdy zdají tvrdé, skrývají v sobě pořádnou dávku empatie vycházející z jejich znalosti lidské povahy. Umí naslouchat a vzhledem ke svému přehledu i velmi dobře poradit.

zdroj: www.gofeminin.de, timesofindia.indiatimes.com