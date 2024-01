Některé ženy vejdou do místnosti a celou ji rozzáří. Není to ani tak vnější krásou, jako tím, jakou energii kolem sebe šíří. V jejich přítomnosti se cítíte klidní a v bezpečí. Známe čtyři znamení zvěrokruhu, která jsou jako andělé.

Možná někoho takového znáte. Jsou to výjimečně hodné ženy, které neváhají kdykoli podat pomocnou ruku. Jakoby se ani neuměly zlobit. Vždy mají pochopení a slova útěchy pro své blízké. Tyto dámy mají duši čistou jako křišťál. Pokud máte takovou maminku, sestru, kamarádku, nebo partnerku, noste ji na rukou.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ohnivé znamení Berana nemá problém říct pravdu a často i bez obalu. Tito zrozenci se neumí příliš držet zpátky. Pokud ustojíte ryzí pravdu, budete vždy vědět, na čem jste. Ženy v Beranu jsou rozené záchranářky. Nesnesou pohled na jakékoli utrpení, bolest a nedostatek. Jsou velmi empatické, umí totiž vycítit, že se něco děje a někdo je v nesnázích. A to ještě dřív, než se sám někomu svěří.

Tyto dámy jsou rodinně založené, a tak pro své milované udělají úplně cokoli. Pečují o své partnery i děti, aby se měli jako v bavlnce. Jsou to úžasné andělské maminky. Nemají problém kdykoli pomoci lidem v nouzi, a to i materiálně. Měly by si ale dávat pozor a pomáhat pouze v rámci možností, aby neohrozily sebe nebo své blízké.

Býk

21.4.–21.5.

Ženy v tomto znamení si zakládají na stabilitě. Zrozenkyně v Býku často nerady vidí pravdu, protože by to mohlo rozhodit jejich vnitřní klid. Tato dáma má vrozený odpor ke konfliktům, a v hádce se omluví jako první, i když si myslí, že byla ona tak trochu v právu. Je oddanou pečující matkou. Miluje rodinnou harmonii a bezpečí útulného domova.

Pokud tato temperamentní žena zahlédne někde bezpráví, okamžitě se dává do boje a chrání nevinné a utlačované. Postaví se za vás, když potřebujete silnou oporu. Dáma v Býku je andělem strážným pro všechny své blízké. Sice si příliš nepotrpí na okázalou vděčnost, ale vždy ji potěší vaše „děkuji“. Proto to všechno dělá, aby lidem okolo udělala radost a vykouzlila jim úsměv na tváři.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ohnivé Lvice se nebojí ničeho. Umí vyřešit každý problém, navíc diplomaticky a suverénně. Nemá ale ráda zbytečné konflikty. Má velké dobré srdce a snaží se vždy pomáhat, kde to lidé potřebují. Nejvíce této dámě záleží na spokojené rodině. Toto sluneční znamení sice na první pohled působí trochu tvrdě, ale uvnitř jsou Lvice doslova andělské bytosti.

Tyto ženy mají hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost a pravdu. Pokud jim zalžete, nebo je podvedete, skončili jste u nich. Životním posláním těchto ambiciózních andělských dam je starání se o ostatní. Lvice je královna a chce, aby se všichni v její přítomnosti cítili dobře. Když má kolem sebe šťastné lidi, je také šťastná.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy narozené ve Střelci jsou velice milé dámy. Milují příjemnou společnost, zábavu a smích. Tyto zrozenkyně mají nejhodnější a nejlaskavější srdce. To je ovšem samotné mnohdy přivádí do potíží. Pro ostatní by se totiž úplně rozdaly. Jejich čistá a dobrá duše způsobuje, že vypadají až naivně. Lidé se je často pokouší bezostyšně využívat.

Tato žena je schopná poskytnout v mraze vlastní kabát bezdomovci, ale na sebe už nemyslí. Ráda by měla svět úplně bez mráčku, a proto touží, aby se všichni kolem měli dobře a nikdo nestrádal. Kolem sebe má tato andělská žena naštěstí také dobré lidi, a když se ocitne v průšvihu, vždy se najde někdo, kdo ji z bryndy vytáhne.

