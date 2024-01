Tipsukon suprom- in

Dvanáct hvězdných znamení popisuje v astrologii charakterově odlišné osobnosti. Každá má jiný dar a odlišné vidění života i světa. Známe však několik velmi výjimečných, která mají až dětsky čistá srdce. Jsou to tak hodní lidé, že většinou v životě dost trpí. Kdo jsou nejčistější bytosti zvěrokruhu?

Nejlaskavější lidé většinou pochází, jak to tak vypadá, z vodních znamení. Voda je jeden ze čtyř základních živlů. Symbolizuje emoce a osobní vztahy. Člověk narozený ve vodním znamení vnímá svět kolem sebe subjektivně a reaguje na něj podle svého aktuálního emočního rozpoložení. Tyto bytosti jsou nepředvídatelné stejně jako hladina oceánu. Jsou velmi empatičtí, soucitní a instinktivně rozumí potřebám druhých.

Ryby

21. 2. – 20. 3.

Ryby jsou klidné, tiché, důstojné a chytré osoby. Mají velké srdce, kam se vejde takřka celý svět. Opravdu jsou schopné prožívat neštěstí i štěstí druhých, jako by bylo jejich vlastní. Umí se vcítit nejen do ostatních lidí, ale nadevše milují přírodu, zvířata a pomáhají, kde mohou. Není jim cizí charita, rády pomáhají útulkům pro zvířata a přispívají třeba na záchranu velryb. V hledáčku jejich pozornosti jsou hlavně malé děti a opuštěná zvířata.

K ohleduplnosti vedou Rybky i své potomky. Učí všechny kolem sebe, jak být lepším člověkem. Jejich dobrota je tak nakažlivá, že kdokoli v jejich blízkosti si může snadno zlepšit vlastní karmu. Pokud jste ne příliš populární morous a najdete si partnera ve znamení Ryb, můžete se najednou stát oblíbenějším v kolektivu právě díky pozitivnímu vlivu své Ryby. A rada pro pozitivní dobrosrdečné Rybky? Naučte se dupnout si, protože všichni nejsou jen slušní lidé, jak si naivně myslíte.

Rak

22. 6. – 22. 7.

Raci milují lidi a nejraději by se rozdali. Nepotřebují moc, kariéru ani haldy peněz. Raci prostě jen chtějí spokojeně žít ve spravedlivém a čistém světě. Jsou velmi senzitivní a zranitelní. Toto vodní znamení si přeje mít především pravé přátele a milující rodinu. Pokud se kdokoli ocitne v úzkých, Rak je na blízku a bez rozmýšlení pomáhá, jak může. Klidně rozdá poslední peníze a zásoby jídla. Jen ať nikdo druhý netrpí.



Zrozenci v Raku nadevše milují děti a dělají pro rodinu vše, co umí. Přejí si, aby se lidé k sobě chovali slušně. Ve vztazích jsou ale často závislí. Do vztahů investují úplně všechno a pak nesou těžce ztráty. Chtějí být potřební a zároveň sami potřebují pozornost. Raci jsou velmi zranitelní. Dlouho se dostávají z citových zranění. Ve svém životě potřebují pocit bezpečí, a proto potřebují reálnou, nebo imaginární ochrannou ulitu.

Štír

24. 10. – 22. 11.

Štíři jsou velmi ochotní lidé a dokáží být skutečně obětaví. Pokud byste potřebovali s něčím poradit nebo pomoct, můžete je vzbudit o půlnoci a vždy vám přispěchají na pomoc. Nikdy vás nenechají ve štychu, i když budou možná trochu hudrovat. Nemají problém vypomoci vám i finančně, protože mají vždy schovanou nějakou tu rezervu. Jsou velmi pečující partneři i rodiče. Štíři jsou štědří hostitelé a věrní přátelé.

Velkou devízou Štírů je také to, že umí naslouchat a pozorovat. Mají dobrou intuici a umí vycítit špatnou energii druhých lidí. Toto vodní znamení tuší dopředu, kdo je klaďas a kdo padouch. Problém je v tom, že si nechají dlouho věci líbit. Potom se může stát, že když jejich pohár trpělivosti přeteče, vylijí si vztek a veškerou frustraci najednou. Mrštně bodnou svoji oběť ostrým hrotem ocasu tak, že to sakra bolí. Štíři, řekněte hned, co se vám nelíbí a nenechte si nic líbit.

Do skupiny dobrosrdečných čistých duší patří ještě Vodnáři a Váhy. Tato dvě znamení bývají také velmi hodnými lidmi, kteří mohou být využíváni druhými.

