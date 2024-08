Externí autor 26. 8. 2024 clock 4 minuty

Jsou ženy, kterým vyhovuje dominantní postavení v rodině, pak jsou takové, které tuhle vlastnost rády přenechají mužům. Jenže není dominance jako dominance. Někdy jí totiž může být až moc. Podívejte se, které znamení zvěrokruhu musí mít nutně ve všem pravdu.

I přesto, že váš partner vykazuje dominantní rysy, říkáte si, fajn, všechno zařídí, nemusím se o nic starat. Proti gustu… znáte to. Na druhou stranu musíte ale počítat s tím, že až vy budete něco chtít, prosadíte si svou jenom za cenu ústupků, hysterického pláče a vyhrožování rozvodem či rozchodem. Marně. Stejně vám to nepomůže. Zejména, pokud máte doma jedno ze tří nejdominantnějších znamení zvěrokruhu.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Nejprve si pojďme zopakovat Beranovy pozitivní vlastnosti. Je fakt, že lidé narození v tomto znamení popírají přísloví hlavou zeď neprorazíš. Oni ano, a dvakrát. Doslova se zahryznou do problému, i přes různá nebezpečí. Jsou totiž odvážní a ambiciózní. Také jsou štědří. Nosí nečekané dárky, dokonce umí vybrat i takové, které udělají radost. Cítíte to „ale“?

Jakmile si Beran něco usmyslí, nehnete s ním. Je ochoten se do realizace své myšlenky pustit třeba o půlnoci. Že máte na věc jiný názor? Tak pozoe na to, jak svou dobře míněnou radu podáte. Beran má totiž dost nevyzpytatelnou povahu, která se projevuje zejména v situacích, kdy si dovolíte s ním nesouhlasit.

Nejenom, že nutně musí mít pravdu doma, ale tohle chování předvádí i v práci. A to si pište, že se takový postoj mnohým šéfům nemusí líbit. Zejména v případě, že Beran svým rozhodováním ovlivňuje například důležité zakázky. Často je tak brán jako lehkomyslný člověk, se kterým není snadné vyjít.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Král zvířat do kategorie dominantní patří tedy spolehlivě. Mimochodem, jako submisivní by asi sotva mohl být králem zvířat. Není proto divu, že Lev by svou slabost nepřiznal ani na mučidlech. Bohužel z něj takové chování občas dělá značně arogantního jedince. Nepodřídí se vám, občas dokonce vymyslí i fintu, aby nemusel přiznat, že máte pravdu vy a ne on.

Je jedno, jestli ho kritizujete za něco vy nebo jeho nadřízení. Vždycky bude brát vaše námitky k jeho chování špatně. On totiž potřebuje být v centru pozornosti, oslavován, chválen. A to se zkrátka moc s kritikou neslučuje. V takových chvílích Lev začne pálit dost ostrými slovy a rozhodně se nebojí urazit tak, že jenom koukáte, co je schopen vůbec vypustit z úst.

Abychom ho ale tak úplně nehanili, musíme dodat, že Lev bývá vždy pozitivně naladěný a přistupuje k životu s optimismem. Ví, že vždycky všechno nějak dopadne. Možná i proto vyzařuje charismatické teplo, pro které přitahuje lidi. I přes jeho nezpochybnitelný rys dominance je třeba mu přiznat, že se o svou rodinu stará s velkou péčí a je vůči nim velkorysý.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Co se dá o Kozorozích říct pozitivního? V první řadě to jsou spolehliví a racionální lidé. Oni působí trochu chladně, ale tenhle přístup jim umožňuje zachovat klid v krizových situacích. Kromě toho jsou i nebojácní a vytrvalí. V cestě za úspěchem mu pomáhá jeho extrémní sebekázeň. On málokdy sejde z cesty nebo se nechá zastavit. Tak kde je problém?

Například v již zmíněné sebekázni. Kozoroh totiž nechápe, proč se vám třeba nechce jít večer běhat, i když budete mít tisíc důvodů. Jenže tenhle chlápek vám udělá přednášku, kterou vás spolehlivě naštve, přesto raději půjdete, aby konečně zmlkl. Jeho životem jsou pravidla, která beze zbytku dodržuje a vyžaduje je od druhých, tedy doma od vás.

Kozoroh je velmi náročný člověk a věčný kritik. Nejenom doma, ale i v práci svou svou dominanci projevuje tím, že upozorňuje na to, co kdo dělá špatně a dává nevyžádané rady, jak to dělat lépe. Asi je vám jasné, že nebude příliš oblíbeným členem kolektivu. I když, a to je také třeba říct, jeho vede smysl pro povinnost a konečný výsledek, nikoli snaha o ponižování či cokoli podobného.

